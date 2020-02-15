С конфликтом в Донбассе удастся покончить в течение пяти лет. Об этом глава президент Украины Владимир Зеленский заявил 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости

Отвод войск в Донбассе должен проводиться по секторам - Зеленский © AP, Charles Platiau/Pool via AP | AP, Charles Platiau/Pool via AP | Перейти в фотобанк

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«Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернем наши территории и людей, я сделал это (баллотировался на пост президента — ред.) не зря», — сказал президент Украины.

Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.