Зеленский считает, что мир в Донбассе воцариться во время его президентского срока.
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«Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернем наши территории и людей, я сделал это (баллотировался на пост президента — ред.) не зря», — сказал президент Украины.
Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.