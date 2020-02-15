Капитан рыболовецкой шхуны, задержанной российскими пограничниками в Азовском море, признал, что его команда незаконно ловила рыбу в российских территориальных водах. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике Крым

Погранохрана задержала в Азовском море украинских браконьеров © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым

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Отрицательно он ответил на вопрос следователя и о том, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы ФСБ РФ.

По его словам, судно вышло в Азовское море из села в Запорожской области Украины.

«Вышли из села Райновка Приморского района», — сказал капитан.

Как сообщалось ранее, на борту шхуны пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.

Власти Украины пока никак не отреагировали на этот инцидент.