На допросе, во время которого велась видеозапись, мужчина сообщил, что не имеет претензий к российским пограничникам.
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Отрицательно он ответил на вопрос следователя и о том, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы ФСБ РФ.
По его словам, судно вышло в Азовское море из села в Запорожской области Украины.
«Вышли из села Райновка Приморского района», — сказал капитан.
Как сообщалось ранее, на борту шхуны пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.
Власти Украины пока никак не отреагировали на этот инцидент.