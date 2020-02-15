Российские пограничники в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя украинцами на борту, которые занимались незаконным ловом рыбы. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым

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На борту шхуны пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.

«При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали», — говорится в сообщении.

По информации «Интерфакса», команда и судно доставлены в Керчь, где их задерждали на 48 часов.