При виде сотрудников ФСБ капитан судна попытался скрыться, не выполнив требование пограничного наряда остановиться.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
На борту шхуны пограничники нашли 290 штук камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — металлическую ставную сеть.
«При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали», — говорится в сообщении.
По информации «Интерфакса», команда и судно доставлены в Керчь, где их задерждали на 48 часов.