Под зданием Кабмина в Киеве проходит акция протеста международных перевозчиков, выражающих недовольство долгими простоями на украинской границе в связи с якобы недостаточным числом разрешений на международные автоперевозки, передает «Информатор» 12 февраля

Как свиньи: мэра Николаева возмутило поведение водителей фур © РИА Новости, Владимир Корнев | Перейти в фотобанк Отмечается, что митингующие начали собираться под стенами правительства с раннего утра. Некоторые из них вышли под Кабмин с транспарантами с надписями: «Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений», «Не издевайтесь над автоперевозчиками», «Не зарабатывает перевозчик — теряет государство» и др.

Среди требований водителей — усовершенствование электронной программы бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки и отставка министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Дело в том, что сегодня украинские автоперевозчики вынуждены разрывать контракты со своими иностранными партнерами, потому что товары не могут быть доставлены в срок. Также имеются проблемы с материальным обеспечением водителей — из-за бюрократических сложностей, которые сократили количество рейсов более чем на 5 тысяч поездок, они недополучают зарплату.

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Всего под стенами правительства должно собраться около 600 фур.

Стоит отметить, что изначально водители блокировали движение на въезде в Киев со стороны Бориспольской трассы — на одной из полос стояли более 50 фур. При этом они пообещали приехать под Кабмин, если не получат ответа от министров до 11:00 (12:00 мск).