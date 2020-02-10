«Сегодня в 03:15 (04:15 мск — ред.) ночи, двое молодых людей пытались поджечь общественную приемную ОПЗЖ в г. Полтава. Нападавших было двое. Одного из них удалось задержать сотрудникам частной охранной компании, которые передали его полиции», — написал он.
По данным депутата, задержанным оказался полтавчанин, член партии «ВО Свобода», Патык Вадим Юрьевич, 1994 г. рождения. Изъята зажигательная смесь на основе бензина и шины. Также Кива отметил, что данный офис находится на первом этаже многоквартирного дома. По его мнению, власть сегодня оказывает систематическое давление на оппозицию.