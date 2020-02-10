Двое неизвестных пытались поджечь офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Полтаве ночью с помощью шин и бензина. Об этом 10 февраля сообщил депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Facebook

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