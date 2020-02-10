Полный список силовиков, пострадавших во время протестов на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах, опубликовало 9 февраля издание «Страна»

Захарченко объяснил, почему силовики и государство не смогли задушить Майдан в зародыше © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Документ открывает глаза на масштабы насилия против сотрудников правоохранительных органов. После его прочтения преподносить майдановцев как исключительно обороняющихся и "мирных протестующих" никак не получается», — говорится в материале.

Первым в списке значится беркутовец Владислав Бабкин — 30 ноября 2013 года, в первый день столкновений, он получил ушиб левой кисти. Уточняется, что всего в ту ночь пострадали 15 силовиков. У них были зафиксированы ушибы, гематомы, рваные раны, химический отек глаз.

Еще 140 сотрудников правоохранительных органов пострадали 1 декабря, в ходе штурма протестующими Администрации президента. Среди причин госпитализации — отравление неизвестным веществом, переломы бедра и голени, потеря сознания от удушья, рваные раны подбородка и уха, сотрясение мозга.

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В середине декабря, когда милиция снимала блокаду с правительственного квартала, начали появляться другие травмы, например, ушибы спины. Далее встречались более серьезные ранения — проникающие ножевые.

«Но самое главное — это огнестрельные ранения. Их в документе 140 и еще девять контузий», — говорится в публикации.

В списке указаны только фамилии пострадавших.

В декабре 2019-го адвокаты экс-бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» попросили президента Украины Владимира Зеленского амнистировать всех сотрудников МВД, которые находились на Майдане. Защитники считают, что основой судебных разбирательств в делах, связанных с Евромайданом, лежит политическая составляющая, поскольку последствиями тех событий стала смена власти в стране.