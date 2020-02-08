Украинцев, эвакуированных из зараженного коронавирусом Уханя «попытаются уговорить на карантин». Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в интервью изданию «Украинская правда. Жизнь»

Ранее гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский рассказал, что Украина готовит план эвакуации из Китая 60 граждан.

«Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации люди уже были готовы на карантин. Возможно, они подпишут добровольное согласие. Но мы не можем принуждать людей», — рассказала Скалецкая.

Китайский коронавирус за сутки забрал жизни 86 человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

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Кроме того, министр заявила, что пока неизвестно, сколько именно граждан будут эвакуированы из Китая.

«Сначала у нас были данные по 57 людям. Потом — по 45. Цифры меняются. К тому же мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику. По опыту США людей эвакуировали в закрытую военную часть», — заявила Скалецкая.

Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Всего в мире с начала распространения заболевания от осложнений умерли 724 человека.