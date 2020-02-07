Член политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик заверил, что депутаты Харьковского горсовета сохранят название проспекта имени маршала Жукова. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 4 февраля

Мэр Харькова подписал распоряжение о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова © commons.wikimedia.org, Viktor O. Ledenyov Геннадий Кернес подписал распоряжение о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова после того, как в 2019 году суд признал аналогичное решение незаконным.

По мнению Лесика, нынешние власти нацелены на то, чтобы стереть историю Украины и лишить страну будущего.

«А в Харькове проспект имени маршала Жукова был, есть и будет. И на ближайшей сессии депутаты Харьковского горсовета это подтвердят. Большинство харьковчан поддерживают то, чтобы сохранять историческое название… Харьков в целом — это город умных людей, которые мыслят здраво и понимают, что происходит», — заявил политик.

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Проспект маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках декоммунизации. В июне 2019 года 60 из 75 депутатов Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту его изначального названия, однако позже суд признал незаконным это решение.

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