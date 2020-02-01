Перспективы взаимодействия Белоруссии с блоком НАТО обсуждались в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил в субботу глава МИД республики Владимир Макей. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает РИА Новости

Помпео сообщил о намерении сделать Белоруссию независимой © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания.

«Состоялся, в частности, обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте», — заявил Макей журналистам.

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Как он отметил, стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются, отмечена политическая воля Минска и Вашингтона и далее развивать отношения.

«Акцент сделан также на взаимодействии по линии правоохранительных органов двух государств, стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности», — добавил Макей.