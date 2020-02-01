Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что его заявление о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, которое он сделал во время визита в Польшу, будет воспринято настолько серьезно. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Ермак.

«Ермак сказал, что такие заявления ни в коем случае нельзя делать. Он настолько был расстроен речью Зеленского, что готов был даже уволиться. Он не уволится, но об этом думал», — сказал Царев.

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Кроме Ермака, добавил экс-депутат, об увольнении задумался и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который устал от упреков в том, что депутаты от «Слуги народа» не могут проголосовать за нужный закон.