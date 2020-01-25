Выслав российских дипломатов, Болгария совершила откровенно недружественный шаг. Об этом говорится в опубликованном 25 января заявлении российского МИД

Лавров ответил на главные вопросы мировой политики, в том числе по Украине. Итоговая пресс-конференция МИД РФ © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры», — говорится в сообщении.

Прокуратура Болгарии утверждает, что якобы секретарь консульского отдела посольства РФ с 2017 года собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса.

Сотрудник торгпредства, по версии следствия, с октября 2018 года интересовался секретной информацией в сфере энергетики и энергетической безопасности.