«Депутаты фракции ОПЗЖ требуют расследования фактов фабрикации дела об убийствах на Майдане и финансирования Соросом работы прокуроров, следователей и адвокатов по этому делу», — написал Кузьмин.
В тексте запроса отмечается, что адвокат Закревская Е.О., которая представляет потерпевших в «делах Майдана», занимается фальсификациями уголовных дел в интересах прокуроров по этому делу.
Также в документе отмечается, что Фонд «Видродження» («Возрождение» — укр.), который финансируется за счет средств американского бизнесмена Джорджа Сороса, последние годы незаконно доплачивал следователям и прокурорам, расследовавшим «дела Майдана».