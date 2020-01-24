Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook 24 февраля опубликовал фото депутатского запроса в Государственное бюро расследований Украины с требованием разобраться с фальсификациями дел об убийствах на Майдане в 2014 году

«Депутаты фракции ОПЗЖ требуют расследования фактов фабрикации дела об убийствах на Майдане и финансирования Соросом работы прокуроров, следователей и адвокатов по этому делу», — написал Кузьмин.

В ГБР появятся управление и спецлиния по «делам Майдана» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также в документе отмечается, что Фонд «Видродження» («Возрождение» — укр.), который финансируется за счет средств американского бизнесмена Джорджа Сороса, последние годы незаконно доплачивал следователям и прокурорам, расследовавшим «дела Майдана».