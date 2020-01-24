В обращении к соотечественникам 22 января Зеленский напомнил тот период истории Украины, когда спустя некоторое время после подписания Акта «Злуки» «УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии».
При этом на сайте президента была опубликована английская версия этого обращения, в которой передел территорий назвали оккупацией.
«Northern Bucovina was occupied by Romanians», — говорилось на сайте.
Позднее перевод был исправлен на «Northern Bukovyna was taken by Romanians», однако изначальная версия подверглась критике со стороны румынских СМИ.
Посол Украины в Румынии Александр Банков выразил сожаление в связи с этим инцидентом.
«Я искренне жалею об этой неприятной ситуации, но она, в конечном итоге, является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования», — отметил он.