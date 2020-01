В Румынии разгорелся скандал из-за речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности, в которой тот вспомнил о том, как румыны заняли Северную Буковину. Об этом журналистка Марианна Присяжнюк сообщила на своей странице в Facebook 23 января

День соборности и мифического единства разделенной страны. Что обсуждают соцсети 22 января © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

При этом на сайте президента была опубликована английская версия этого обращения, в которой передел территорий назвали оккупацией.

«Northern Bucovina was occupied by Romanians», — говорилось на сайте.

Позднее перевод был исправлен на «Northern Bukovyna was taken by Romanians», однако изначальная версия подверглась критике со стороны румынских СМИ.

Посол Украины в Румынии Александр Банков выразил сожаление в связи с этим инцидентом.

«Я искренне жалею об этой неприятной ситуации, но она, в конечном итоге, является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования», — отметил он.