Беленюк признался, что его давно ждут в мире смешанных единоборств, и он уже пообещал, что выйдет в октагон. При этом он отдает себе отчет, что дебют в новом виде спорта потребует серьезной подготовки.
«Главное поставить удар и научиться правильно вести себя в боях… Я не хочу, чтобы первый выход в октагон испортил мне впечатление от последующей карьеры. Но если я увижу в себе потенциал, то почему бы не попробовать. Мне кажется, еще не было депутатов чемпионов ММА. Депутаты-чемпионы мира по греко-римской борьбе были», — рассказал украинский чемпион.
Очевидно, Беленюк имел в виду трехкратного олимпийского чемпиона из России Александра Карелина, который был депутатом Госудмы РФ пяти созывов от «Единой России».
Жан Беленюк родился в Киеве в семье украинки и руандийца, его отец погиб во время гражданской войны на родине. Беленюк неоднократно становился победителем чемпионатов Европы и мира по греко-римской борьбе, а на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро принес в копилку сборной Украины серебряную медаль.