Борец греко-римского стиля Жан Беленюк может стать первым депутатом, который выиграл чемпионат мира по смешанным единоборствам. О планах попробовать себя в ММА нардеп от фракции «Слуги народа» рассказал в опубликованном 22 января интервью «Трибуне»

Беленюк признался, что его давно ждут в мире смешанных единоборств, и он уже пообещал, что выйдет в октагон. При этом он отдает себе отчет, что дебют в новом виде спорта потребует серьезной подготовки.

«Главное поставить удар и научиться правильно вести себя в боях… Я не хочу, чтобы первый выход в октагон испортил мне впечатление от последующей карьеры. Но если я увижу в себе потенциал, то почему бы не попробовать. Мне кажется, еще не было депутатов чемпионов ММА. Депутаты-чемпионы мира по греко-римской борьбе были», — рассказал украинский чемпион.

Ирландский боец Макгрегор сфотографировался с украинским депутатом и признался в любви к котлетам по-киевски Александра Карелина, который был депутатом Госудмы РФ пяти созывов от «Единой России».

Жан Беленюк родился в Киеве в семье украинки и руандийца, его отец погиб во время гражданской войны на родине. Беленюк неоднократно становился победителем чемпионатов Европы и мира по греко-римской борьбе, а на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро принес в копилку сборной Украины серебряную медаль.