Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов отправится на экономический форум в Давос вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 21 января, сообщило издание ZN.UA

Давос и ныне там. Увлекательные приключения членов украинских делегаций на международном форуме © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк прибудет на форум 22 января.

В украинскую делегацию в Давосе также войдет премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, глава агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк, режиссер Олег Сенцов и другие.

Сенцов и Гончарук, в частности, планируют принять участие в «украинском завтраке», организованном фондом миллиардера Виктора Пинчука.

Пятидесятый Всемирный экономический форум в Давосе продлится с 21 по 24 января. В нем примут участие 3 тыс. человек из 117 стран мира.