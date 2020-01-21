Президент Зеленский прибудет на форум 22 января.
В украинскую делегацию в Давосе также войдет премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, глава агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк, режиссер Олег Сенцов и другие.
Сенцов и Гончарук, в частности, планируют принять участие в «украинском завтраке», организованном фондом миллиардера Виктора Пинчука.
Пятидесятый Всемирный экономический форум в Давосе продлится с 21 по 24 января. В нем примут участие 3 тыс. человек из 117 стран мира.