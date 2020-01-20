После публикации скандальных аудиозаписей с совещания премьера Алексея Гончарука в правящей президентской партии «Слуга народа» провели пробное заседание за его отставку, но голосов было очень мало – чуть больше 30 из 254 человек. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник 20 января на пресс-конференции в Киеве

Бортник: Увольнение Гончарука стало бы поражением самого Зеленского © стрингер Владимира Зеленского, хотя изначально было ясно, что президент не сможет отправить это правительство в отставку.

«Президент никоим образом не принимает участие в процессе отставки Кабмина путем подачи заявления от премьер-министра, так как юридически и политически эта процедура — это исключительно решение премьера и парламента», — пояснил Бортник.

Кроме того, по его мнению, именно президент предложил это правительство и всех его министров парламенту, и на заседании фракции «Слуги народа» взял всю ответственность за состав Кабина на себя».