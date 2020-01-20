В свою очередь, продолжил эксперт, Гончарук написал заявление об уходе по собственному на имя Владимира Зеленского, хотя изначально было ясно, что президент не сможет отправить это правительство в отставку.
«Президент никоим образом не принимает участие в процессе отставки Кабмина путем подачи заявления от премьер-министра, так как юридически и политически эта процедура — это исключительно решение премьера и парламента», — пояснил Бортник.
Кроме того, по его мнению, именно президент предложил это правительство и всех его министров парламенту, и на заседании фракции «Слуги народа» взял всю ответственность за состав Кабина на себя».