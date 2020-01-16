Вторую часть аудиозаписи скандального совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука опубликовали 15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента»

«У президента примитивное понимание экономики»: Гончарука подловили на критике Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Оксаной Маркаровой, руководителями НБУ Яковом Смолием, Екатериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, а также замглавы Офиса президента Юлией Ковалив.

«Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так… и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в 4 квартале просядет экономический рост, вот он будет 4 и 4…а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И… ухандохали экономику. Реформаторы эти, как сказать, "соросята". Ухандохали экономику, были крепкие хозяйственники при них было 4 и 6, пришли "соросята" — экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет», — сказал голос, похожий на Гончарука.

Министр экономики Тимофей Милованов на аудиозаписи задался вопросом, как отвечать на вопрос об усилении курса гривны. Замглавы НБУ Рожкова в ходе дискуссии предложила взять похожую на Украину страну и сравнить, как менялась там структура экономики.

Первая часть записи, где Гончарук говорит, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов, уже наделала много шума. Кабмин даже вынужден был выпустить официальное заявление, в котором сообщил, что информация об отставке Гончарука, слухи о которой появились после публикации аудио, не соответствует действительности.