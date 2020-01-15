Верховная Рада 14 января приняла за основу в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины"», касающийся программной политики и территории распространения этого вещания. Об этом сообщается на сайте парламента

Украинский телеканал для Донбасса. Что не так с деньгами и целями © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Предусматривается, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом и аналоговом эфире, а также в кабельных сетях на отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими территориями, и в приграничных районах Украины на границе с Россией и другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции: например, Белоруссией и Молдавией.

«Программы МПИУ ("Мультимедийной платформы иновещания" Украины — ред.) производятся на украинском языке, а также на других языках, в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил, что средства на канал для вещания в Донбассе заложен в бюджете и сейчас ведутся переговоры с украинскими телевизионными каналами о трансляции контента.