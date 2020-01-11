Тегеран не сразу признал свою вину в крушении украинского самолета, так как военные не предоставили информацию о деталях произошедшего. Об этом 11 января рассказала политолог и востоковед Каринэ Геворкян в комментарии телеканалу «Звезда»

Как Иран теперь будет развивать авиацию, если у них такое ПВО? - Сатановский о «Боинге» © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ранее представители Тегерана официально признали, что лайнер был сбит вооруженными силами страны случайно по вине человеческого фактора, поскольку судно пролетало рядом с военным объектом, и было принято ими за вражеский самолет.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран продолжит расследование произошедшего. При этом он распорядился принять все необходимые меры для компенсации за сбитый самолет.

Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.