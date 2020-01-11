«Я думаю, что это связано с тем, что военные не давали информацию, ведь это же очень серьезная подстава политического руководства. Те, кто был причастен к запуску ракет, изначально пытались избежать немедленного отчета начальству», — пояснила эксперт.
Ранее представители Тегерана официально признали, что лайнер был сбит вооруженными силами страны случайно по вине человеческого фактора, поскольку судно пролетало рядом с военным объектом, и было принято ими за вражеский самолет.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран продолжит расследование произошедшего. При этом он распорядился принять все необходимые меры для компенсации за сбитый самолет.
Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.