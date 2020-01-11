Ранее представители Тегерана официально признали, что лайнер был сбит вооруженными силами страны случайно по вине человеческого фактора, поскольку судно пролетало рядом с военным объектом, и было принято ими за вражеский самолет.
Более того, продолжил эксперт, наличие оборонного объекта возле аэропорта не является оправданием того, что «доблестные зенитчики» пытались защитить его и поэтому сбили гражданский самолёт.
Политолог выразил надежду, что наряд ПВО, который совершил трагическую ошибку, понесёт должное наказание, отметив, что в Иране есть смертная казнь, и что она реально применяется.
«Как я многократно говорил, никого, кроме самих иранцев, которые провели расследование, слушать не надо. В данном случае они его провели. И мы понимаем, что они, конечно, клинические идиоты, но честные идиоты», — категоричен Сатановский.
По его прогнозу, следует ожидать резкого ослабления пассажиропотока в Тегеран, поскольку если ПВО Ирана находятся в подобном состоянии, то непонятно, как руководство страны будет заниматься развитием гражданского авиационного сообщения.