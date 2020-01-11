Гибель украинского «Боинга» в небе над Ираном показала, в каком плачевном состоянии находятся ПВО этой страны и их личный состав. Об этом рассказал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский 11 января в интервью «Царьград ТВ»

Сатановский рассказал, когда 11 сентября покажется для США старыми добрыми временами © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Более того, продолжил эксперт, наличие оборонного объекта возле аэропорта не является оправданием того, что «доблестные зенитчики» пытались защитить его и поэтому сбили гражданский самолёт.

Политолог выразил надежду, что наряд ПВО, который совершил трагическую ошибку, понесёт должное наказание, отметив, что в Иране есть смертная казнь, и что она реально применяется.

«Как я многократно говорил, никого, кроме самих иранцев, которые провели расследование, слушать не надо. В данном случае они его провели. И мы понимаем, что они, конечно, клинические идиоты, но честные идиоты», — категоричен Сатановский.

По его прогнозу, следует ожидать резкого ослабления пассажиропотока в Тегеран, поскольку если ПВО Ирана находятся в подобном состоянии, то непонятно, как руководство страны будет заниматься развитием гражданского авиационного сообщения.