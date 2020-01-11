В заседании принял участие замгенпрокурора Виталий Касько.
«Участники совещания обговорили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранской власти о том, что украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752 сбили военные Ирана», — указано в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора Украины.
Ранее Иран признал вину своих военных в крушении 8 января украинского самолета.
«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.