В субботу 11 января состоялось заседание оперативного штаба, созданного при Совете национальной безопасности и обороны Украины в связи с катастрофой самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

В заседании принял участие замгенпрокурора Виталий Касько.

«Участники совещания обговорили комплекс первоочередных юридических мер в связи с сообщением иранской власти о том, что украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752 сбили военные Ирана», — указано в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора Украины.

Ранее Иран признал вину своих военных в крушении 8 января украинского самолета.

«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему», — заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.