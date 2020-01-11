Иран совершил достойный поступок, взяв ответственность за сбитый ракетой самолет «Международных авиалиний Украины», но при этом Тегерану нужно готовится к новому витку информационных атак со стороны США. Такой точки зрения придерживается сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, слова которого 11 января приводит РИА Новости
Он отметил, что Иран не «стал прятать голову в песок» и открыто признал свою вину.
«Теперь Иран должен будет принести официальные извинения и выплатить компенсации семьям погибших. Западная пропаганда обрушится на страну, заявляя об их вине и опасности государства», — сказал первый замглавы Международного комитета верхней палаты российского парламента.
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Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране