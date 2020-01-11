Имел форму и высоту вражеского самолета. Иран оправдался за сбитый украинский Boeing
Имел форму и высоту вражеского самолета. Иран оправдался за сбитый украинский Boeing
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
Он отметил, что Иран не «стал прятать голову в песок» и открыто признал свою вину. 

«Теперь Иран должен будет принести официальные извинения и выплатить компенсации семьям погибших. Западная пропаганда обрушится на страну, заявляя об их вине и опасности государства», — сказал первый замглавы Международного комитета верхней палаты российского парламента.      