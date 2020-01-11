Иран совершил достойный поступок, взяв ответственность за сбитый ракетой самолет «Международных авиалиний Украины», но при этом Тегерану нужно готовится к новому витку информационных атак со стороны США. Такой точки зрения придерживается сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, слова которого 11 января приводит РИА Новости

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране