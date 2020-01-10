Если Украина будет успешна и ее экономика будет развиваться, особый статус Донбасса не будет вызывать у других регионов страны никаких вопросов. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу «112 Украина»

Если Украина начнет копаться в прошлом и искать там раздоры, продолжил политолог, то она никогда не построит общее будущее для всех своих граждан, поэтому о некоторых моментах истории следовало бы и забыть.

Также, по его мнению, задача любой власти Украины состоит в том, чтобы хотя бы частично вернуть свой экономический и геополитический суверенитет, для чего у страны есть все возможности.