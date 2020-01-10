«А если плохо, то всегда начинается: почему этот регион лучше живет, мы его кормим. Как только начинаются конфликты и есть какие-то экономические проблемы, то националистические и этнические вещи становятся актуальными», — подчеркнул эксперт.
Если Украина начнет копаться в прошлом и искать там раздоры, продолжил политолог, то она никогда не построит общее будущее для всех своих граждан, поэтому о некоторых моментах истории следовало бы и забыть.
Также, по его мнению, задача любой власти Украины состоит в том, чтобы хотя бы частично вернуть свой экономический и геополитический суверенитет, для чего у страны есть все возможности.