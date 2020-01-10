Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями погибших при крушении лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» у Тегерана. Об этом он сообщил 9 января на своей странице в Facebook

В офисе Зеленского призвали не манипулировать информацией о крушении самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», — написал глава Украины.

Утром 8 января украинский самолет авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

Погибли все находившиеся на борту 176 человек.