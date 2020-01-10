Глава государства пообещал родным погибших украинцев оказать им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. По его словам, самое важное — это получить исчерпывающие ответы, раскрывающие все обстоятельства трагедии.
«Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», — написал глава Украины.
Утром 8 января украинский самолет авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.
Погибли все находившиеся на борту 176 человек.