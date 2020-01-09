Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после крушения самолета 8 января.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января.
«Сейчас дочь одной из погибших находится в Иране. Мы держим с ней связь и решаем этот вопрос, чтобы она вместе с телом мамы полетела в Украину», — сказал Бальянц.
Самолет Международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января. На борту самолета находились 177 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.