Посольство Украины в Иране поможет дочери одной из погибших в катастрофе украинского Боинга вернуться на родину с телом матери. Об этом 9 января в эфире «112 Украина» заявил первый секретарь посольства Украины в Иране Сурен Бальянц

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране