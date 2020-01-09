Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Иране. Об этом 9 января сообщили на сайте главы государства

Обломки и вещи пассажиров: последствия крушения украинского Боинга в Иране - видео © Скриншот из видео Украина.ру говорится в материале.

Родственникам погибших в Иране украинцев оказывают психологическую помощь.

«Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты», — сказано в сообщении.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

В свою очередь, иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

В четверг Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился накануне утром в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек — погибли.