«Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что, пока специалисты не расследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией», — говорится в материале.
Родственникам погибших в Иране украинцев оказывают психологическую помощь.
«Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты», — сказано в сообщении.
Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.
В свою очередь, иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.
В четверг Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.
Пассажирский самолет международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился накануне утром в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек — погибли.