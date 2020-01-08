«Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности», — говорится в сообщении.

Зеленский поручил возбудить уголовное дело по факту крушения самолета в Иране
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© Фото: Telegram-канал Mash
Трагедия произошла рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни. По последним данным, на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 176 человек, все погибли.

Тегеран и Киев  утверждают, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты.

 