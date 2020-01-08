«Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности», — говорится в сообщении.
Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців. Літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту одразу після вирішення Іраном питань безпеки.— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) 8 января 2020 г.
Трагедия произошла рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни. По последним данным, на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 176 человек, все погибли.
Тегеран и Киев утверждают, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.
Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты.