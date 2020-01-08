Два украинских самолета готовы вылететь в Иран для транспортировки тел погибших в результате крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в Twitter 8 января, в среду

«Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросов безопасности», — говорится в сообщении.

Зараз відбуваються переговори з іранською стороною щодо підтвердження безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають транспортувати загиблих українців. Літаки надають Міноборони України і ДСНС, і вони готові до вильоту одразу після вирішення Іраном питань безпеки. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) 8 января 2020 г.

​ Зеленский поручил возбудить уголовное дело по факту крушения самолета в Иране © Фото: Telegram-канал Mash

Тегеран и Киев утверждают, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты.