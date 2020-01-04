Как подчеркнул американский президент, после декабрьской атаки на военную базу США он поручил своим советникам разработать план авиаудара.
«Операцию готовили советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом операция обсуждалась секретно, другие сотрудники Белого дома не знали о планируемых авиаударах», — приводит слова Дональда Трампа Bloomberg.
Кроме того, источники в Белом доме сообщили, что американские военные не проводили прямую слежку за иранским генералом Касемом Сулеймани.
Однако решение об авиаударе было принято Дональдом Трампом после того, как разведка сообщила, что иранский генерал находится в аэропорту Багдада.
При этом два других источника сообщают, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани и отслеживал его маршрут.