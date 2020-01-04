Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Об этом 4 января сообщило издание Bloomberg

Как подчеркнул американский президент, после декабрьской атаки на военную базу США он поручил своим советникам разработать план авиаудара.

«Операцию готовили советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом операция обсуждалась секретно, другие сотрудники Белого дома не знали о планируемых авиаударах», — приводит слова Дональда Трампа Bloomberg.

Посольство США в Багдаде рекомендовало американцам срочно покинуть Ирак © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Касемом Сулеймани.

Однако решение об авиаударе было принято Дональдом Трампом после того, как разведка сообщила, что иранский генерал находится в аэропорту Багдада.

При этом два других источника сообщают, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани и отслеживал его маршрут.