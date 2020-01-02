Пользователь Instagram Николай Софрон поделился с подписчиками фотографией, на которой он запечатлен в обнимку с президентом Украины.

Улыбающийся Владимир Зеленский, облаченный в лыжный костюм, показывает большой палец.

Крымские татары назвали комичной новогоднюю речь Зеленского
Крымские татары назвали комичной новогоднюю речь Зеленского
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк
Ранее источник в Офисе президента сообщил, что Новый год Зеленский в государственной резиденции «Синегора» около села Гута в Ивано-Франковской области.

«Синегора» находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. Когда-то это были охотничьи угодья австро-венгерского императора Франца-Иосифа, затем — ведомственный санаторий. В 2001 году тут решили сделать президентскую дачу.

 

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❄️⛷

Публикация от Коля Ш. (@kolia_sofron) 1 Янв 2020 в 5:05 PST

 

 

 