Президент Украины Владимир Зеленский провел новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковеле в Карпатах. Фотографии в соцсетях стали публиковать украинцы, которым посчастливилось встретить главу государства на лыжных трассах

Пользователь Instagram Николай Софрон поделился с подписчиками фотографией, на которой он запечатлен в обнимку с президентом Украины.

Улыбающийся Владимир Зеленский, облаченный в лыжный костюм, показывает большой палец.

Крымские татары назвали комичной новогоднюю речь Зеленского © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Синегора» находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. Когда-то это были охотничьи угодья австро-венгерского императора Франца-Иосифа, затем — ведомственный санаторий. В 2001 году тут решили сделать президентскую дачу.