Пользователь Instagram Николай Софрон поделился с подписчиками фотографией, на которой он запечатлен в обнимку с президентом Украины.
Улыбающийся Владимир Зеленский, облаченный в лыжный костюм, показывает большой палец.
Ранее источник в Офисе президента сообщил, что Новый год Зеленский в государственной резиденции «Синегора» около села Гута в Ивано-Франковской области.
«Синегора» находится в 60 километрах от Ивано-Франковска. Когда-то это были охотничьи угодья австро-венгерского императора Франца-Иосифа, затем — ведомственный санаторий. В 2001 году тут решили сделать президентскую дачу.