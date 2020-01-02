Вышедший на свободу в результате обмена пленными доброволец из России Евгений Шаталов 1 января рассказал журналистам о своем пребывании в плену у националистического батальона «Айдар»

Освобожденные беркутовцы рассказали, как следователи заставляли их клеветать на друзей © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По его словам, когда он получил удар по голове и потерял сознание, то очнулся уже в подвале, в котором, как оказалось, располагался батальон «Айдар».

«Изначально предлагали говорить, что им надо. Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось», — вспоминает Шаталов.

Доброволец уточнил, что националисты пытали его бойцы под личным руководством тогдашнего командира батальона Максима Марченко, в допросах принимали участие и сотрудники Службы безопасности Украины.

«Продолжалось это все семь дней. А психологическое давление оказывалось постоянно. Самое страшное — понимание, что ты находишься в плену», — рассказал доброволец.

Доброволец добавил, что в результате у него отбиты почки, нет значительной части зубов и в целом сильно подорвано здоровье. По словам Шаталова, необходимую медицинскую помощь ему в плену не оказывали.

Когда Шаталова из подвала доставили в Краматорск, его повезли в изолятор временного содержания, где сотрудники отказывались принимать его: он был избит, у него были отморожены ноги.

Он также отметил, что в городской больнице врачи настаивали оставить его на госпитализацию, но сотрудники СБУ договорились, чтобы дали разрешение оставить в изоляторе временного содержания.