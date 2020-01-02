Шаталов вместе с краснодарскими казаками в 2014 году вступил в ряды ополчения Донбасса, а в плен попал в январе 2017 года.
По его словам, когда он получил удар по голове и потерял сознание, то очнулся уже в подвале, в котором, как оказалось, располагался батальон «Айдар».
«Изначально предлагали говорить, что им надо. Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось», — вспоминает Шаталов.
Доброволец уточнил, что националисты пытали его бойцы под личным руководством тогдашнего командира батальона Максима Марченко, в допросах принимали участие и сотрудники Службы безопасности Украины.
«Продолжалось это все семь дней. А психологическое давление оказывалось постоянно. Самое страшное — понимание, что ты находишься в плену», — рассказал доброволец.
Доброволец добавил, что в результате у него отбиты почки, нет значительной части зубов и в целом сильно подорвано здоровье. По словам Шаталова, необходимую медицинскую помощь ему в плену не оказывали.
Когда Шаталова из подвала доставили в Краматорск, его повезли в изолятор временного содержания, где сотрудники отказывались принимать его: он был избит, у него были отморожены ноги.
Он также отметил, что в городской больнице врачи настаивали оставить его на госпитализацию, но сотрудники СБУ договорились, чтобы дали разрешение оставить в изоляторе временного содержания.