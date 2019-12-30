Ранее на сайте Кремля появилось сообщение о поздравлениях с наступающим Новым годом от Владимира Путина, которые были направлены лидерам Германии, Великобритании, Японии, Турции, США, Франции, КНР, Греции, Венесуэлы, Венгрии, Индии и других государств, включая страны СНГ.
При этом в списке нет президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
По словам Пескова, при необходимости круг адресатов новогодних поздравлений от президента России может быть расширен.
«Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация. Мы вас проинформируем», — сказал он.
На уточняющий вопрос, будет ли отдельное поздравление от Путина Зеленскому, пресс-секретарь главы российского государства ответил, что «возможно, будут дополнения».