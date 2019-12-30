Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что новогоднее поздравление Владимира Путина главам иностранных государств может быть отправлено также украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Его слова приводит 30 декабря РИА Новости

Погребинский назвал условия, при которых Путин точно не станет встречаться с Зеленским © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк сайте Кремля появилось сообщение о поздравлениях с наступающим Новым годом от Владимира Путина, которые были направлены лидерам Германии, Великобритании, Японии, Турции, США, Франции, КНР, Греции, Венесуэлы, Венгрии, Индии и других государств, включая страны СНГ.

При этом в списке нет президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

По словам Пескова, при необходимости круг адресатов новогодних поздравлений от президента России может быть расширен.

«Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация. Мы вас проинформируем», — сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли отдельное поздравление от Путина Зеленскому, пресс-секретарь главы российского государства ответил, что «возможно, будут дополнения».