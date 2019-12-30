Погребинский назвал условия, при которых Путин точно не станет встречаться с Зеленским
Погребинский назвал условия, при которых Путин точно не станет встречаться с Зеленским
© Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк
Ранее на сайте Кремля появилось сообщение о поздравлениях с наступающим Новым годом от Владимира Путина, которые были направлены лидерам Германии, Великобритании, Японии, Турции, США, Франции, КНР, Греции, Венесуэлы, Венгрии, Индии и других государств, включая страны СНГ.

При этом в списке нет президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

По словам Пескова, при необходимости круг адресатов новогодних поздравлений от президента России может быть расширен.

«Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация. Мы вас проинформируем», — сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли отдельное поздравление от Путина Зеленскому, пресс-секретарь главы российского государства ответил, что «возможно, будут дополнения».    