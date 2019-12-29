В качестве подтверждения журналисты опубликовали фотографию с места событий.
В августе 2017 года Мастикашева была похищена вооруженными людьми в масках и увезена в неизвестном направлении, где ее несколько дней пытали, угрожали расправой ее матери и малолетнему сыну, если она не признается в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Видео с ее признанием было показано тогдашним главой СБУ Василием Грицаком на пресс-конференции в Киеве еще до официального задержания Мастикашевой.
В обвинительном акте по делу говорилось, что ею был совершен ряд «действий, которые сами по себе не составляют общественной опасности, но по совокупности определённых признаков могут быть похожими на действия, направленные на подготовку террористического акта или диверсии».
За 2 года и 3 месяца содержания под стражей дело Мастикашевой так и не начали рассматривать в суде по существу. В итоге 27 декабря она вышла на свободу.