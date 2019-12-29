Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, которая более двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, была освобождена в результате обмена между Киевом и республиками Донбасса. Об этом 29 декабря сообщает издание «Страна UA»

Политзаключенная Дарья Мастикашева о цинизме и равнодушии украинского "правосудия" © Скриншот из видео правозащитной организации "Успишна варта"

В августе 2017 года Мастикашева была похищена вооруженными людьми в масках и увезена в неизвестном направлении, где ее несколько дней пытали, угрожали расправой ее матери и малолетнему сыну, если она не признается в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Видео с ее признанием было показано тогдашним главой СБУ Василием Грицаком на пресс-конференции в Киеве еще до официального задержания Мастикашевой.

В обвинительном акте по делу говорилось, что ею был совершен ряд «действий, которые сами по себе не составляют общественной опасности, но по совокупности определённых признаков могут быть похожими на действия, направленные на подготовку террористического акта или диверсии».

За 2 года и 3 месяца содержания под стражей дело Мастикашевой так и не начали рассматривать в суде по существу. В итоге 27 декабря она вышла на свободу.