Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260322/tegeran-vosstanovilsya-posle-atak-bogachev-o-tom-chem-mozhet-zakonchitsya-voyna-protiv-irana-1077049086.html
"Тегеран восстановился после атак": Богачев о том, чем может закончиться война против Ирана
Война США против Ирана идет не по плану Вашингтона. Иран восстановился после атак на военно-политическое руководство и оказывает сопротивление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
2026-03-22T05:45
2026-03-22T05:45
новости
иран
сша
россия
владимир путин
украина.ру
ближний восток
главные новости
главное
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076740229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a4bb41ce490b2714c47814602a4c2dc.jpg
иран
сша
россия
ближний восток
китай
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076740229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5066f91934228996209aaa3ca726bea7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Тегеран восстановился после атак": Богачев о том, чем может закончиться война против Ирана

05:45 22.03.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Война США против Ирана идет не по плану Вашингтона. Иран восстановился после атак на военно-политическое руководство и оказывает сопротивление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Говоря о возможных сценариях завершения войны с Ираном, Богачев отметил, что полной ясности пока нет и тут есть несколько важных моментов.
"Иран категорически не согласен с жесткой позицией США. Иран восстановился после атак на военно-политическое руководство и оказывает сопротивление. При этом США сейчас стоят перед выбором: договариваться или усиливать военное давление на Иран", — заявил Богачев.
По словам политолога, странами, которые могут сподвигнуть Иран на диалог с США, являются и Россия, и Китай, именно они могут предоставить Тегерану какие-то гарантии.
"Причем, по некоторым данным, Хаменеи-младший сейчас находится на лечении в России. Москва это не подтверждает. Но вариант, что Россия уже сейчас подключилась к переговорному процессу, вполне возможен", — пояснил эксперт.
Он добавил, что пока ключевые противоречия не устранены, стоит рассмотреть варианты усиления военного давления США, констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАРоссияВладимир ПутинУкраина.руБлижний ВостокГлавные новостиглавноепереговорымеждународные отношенияМеждународная политикаКитайКНР (Китай)дзен СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
