"Фактор Венесуэлы и активы в Иране": политолог о препятствиях для сделки США и Китая

Китай вложил значительные средства в Ближний Восток и имеет активы в Венесуэле. Эти факторы создают дополнительные сложности в переговорах с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев

Ранее Дональд Трамп отложил визит в Пекин, запланированный на 31 марта для переговоров с Си Цзиньпином по торгово-экономическим вопросам. Сначала он объяснял перенос нежеланием Китая помочь разблокировать Ормузский пролив, а затем — необходимостью оставаться в США из-за войны с Ираном.Продолжая тему американо-китайских переговоров, Богачев указал на политико-экономические проблемы, которые мешают сторонам договориться."Тем не менее, тут возникает ряд дополнительных политико-экономических проблем. Во-первых, фактор Венесуэлы, где находятся китайские активы. Во-вторых, Китай вложил значительные средства в Ближний Восток. Нынешний конфликт должен завершиться, чтобы Китай понимал дальнейшую перспективу отношений с США", — заявил Богачев.По его словам, именно поэтому встреча на высшем уровне была перенесена. "В связи с этим и переносится американо-китайская встреча на высшем уровне", — пояснил эксперт.Он добавил, что без ясности на Ближнем Востоке предметно обсуждать долгосрочные соглашения невозможно, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.

новости, китай, сша, венесуэла, дональд трамп, си цзиньпин, украина.ру, кнр (китай), ближний восток, международные отношения, международная политика, иран, война в иране, переговоры, новости переговоров