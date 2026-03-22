"Фактор Венесуэлы и активы в Иране": политолог о препятствиях для сделки США и Китая - 22.03.2026 Украина.ру
"Фактор Венесуэлы и активы в Иране": политолог о препятствиях для сделки США и Китая
Китай вложил значительные средства в Ближний Восток и имеет активы в Венесуэле. Эти факторы создают дополнительные сложности в переговорах с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Китай вложил значительные средства в Ближний Восток и имеет активы в Венесуэле. Эти факторы создают дополнительные сложности в переговорах с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Ранее Дональд Трамп отложил визит в Пекин, запланированный на 31 марта для переговоров с Си Цзиньпином по торгово-экономическим вопросам. Сначала он объяснял перенос нежеланием Китая помочь разблокировать Ормузский пролив, а затем — необходимостью оставаться в США из-за войны с Ираном.
Продолжая тему американо-китайских переговоров, Богачев указал на политико-экономические проблемы, которые мешают сторонам договориться.
"Тем не менее, тут возникает ряд дополнительных политико-экономических проблем. Во-первых, фактор Венесуэлы, где находятся китайские активы. Во-вторых, Китай вложил значительные средства в Ближний Восток. Нынешний конфликт должен завершиться, чтобы Китай понимал дальнейшую перспективу отношений с США", — заявил Богачев.
По его словам, именно поэтому встреча на высшем уровне была перенесена. "В связи с этим и переносится американо-китайская встреча на высшем уровне", — пояснил эксперт.
Он добавил, что без ясности на Ближнем Востоке предметно обсуждать долгосрочные соглашения невозможно, заключил собеседник издания.
