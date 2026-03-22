https://ukraina.ru/20260322/kitay-soglashalsya-na-500-boingov-sergey-bogachev-o-torgovykh-interesakh-vashingtona-i-pekina-1077048729.html

Китай соглашался на 500 "Боингов": Сергей Богачев о торговых интересах Вашингтона и Пекина

Китай соглашался на 500 "Боингов": Сергей Богачев о торговых интересах Вашингтона и Пекина - 22.03.2026 Украина.ру

Китай соглашался на 500 "Боингов": Сергей Богачев о торговых интересах Вашингтона и Пекина

Перед отменой визита Дональда Трампа в Пекин в Париже прошла встреча министра финансов США с вице-премьером КНР, где обсуждались ключевые торгово-экономические вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев

2026-03-22T04:30

2026-03-22T04:30

2026-03-22T04:30

новости

китай

сша

пекин

си цзиньпин

дональд трамп

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

редкоземельные металлы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg

Ранее Дональд Трамп отложил визит в Пекин, запланированный на 31 марта для переговоров с Си Цзиньпином по торгово-экономическим вопросам. Сначала он объяснял перенос нежеланием Китая помочь разблокировать Ормузский пролив, а затем — необходимостью оставаться в США из-за войны с Ираном.Рассуждая о проблемах, которые стоят перед США и Китаем, Богачев перечислил ключевые интересы Вашингтона."Первое. Они хотят договориться, чтобы на дальнюю перспективу можно было закупать редкоземельные элементы, поскольку Китай основной их производитель. Китай на прошлой встрече предоставил США право приобретать их на один год, не пересматривая тарифные позиции для США. Этот срок скоро закончится", — заявил Богачев.По словам политолога, это можно сделать, увеличив закупку китайцами товаров из Штатов. В частности, США предлагали Китаю закупить у них около 500 "Боингов". "Перед встречей в Париже китайцы на это предварительно соглашались. Также Китай мог бы закупить продукцию американских фермеров – ту же сою", — пояснил эксперт.Он добавил, что для Китая важно сохранение тарифной политики. "Для Китая важно, чтобы США не меняли тарифную политику на китайскую продукцию. Если смены не произойдет, стороны могут прийти к какому-то соглашению", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.

китай

сша

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, пекин, си цзиньпин, дональд трамп, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, редкоземельные металлы, экономика, торговля, главные новости, главное, украина.ру дзен, новости украина ру