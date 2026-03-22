Китай соглашался на 500 "Боингов": Сергей Богачев о торговых интересах Вашингтона и Пекина

Перед отменой визита Дональда Трампа в Пекин в Париже прошла встреча министра финансов США с вице-премьером КНР, где обсуждались ключевые торгово-экономические вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Перед отменой визита Дональда Трампа в Пекин в Париже прошла встреча министра финансов США с вице-премьером КНР, где обсуждались ключевые торгово-экономические вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Ранее Дональд Трамп отложил визит в Пекин, запланированный на 31 марта для переговоров с Си Цзиньпином по торгово-экономическим вопросам. Сначала он объяснял перенос нежеланием Китая помочь разблокировать Ормузский пролив, а затем — необходимостью оставаться в США из-за войны с Ираном.
Рассуждая о проблемах, которые стоят перед США и Китаем, Богачев перечислил ключевые интересы Вашингтона.
"Первое. Они хотят договориться, чтобы на дальнюю перспективу можно было закупать редкоземельные элементы, поскольку Китай основной их производитель. Китай на прошлой встрече предоставил США право приобретать их на один год, не пересматривая тарифные позиции для США. Этот срок скоро закончится", — заявил Богачев.
По словам политолога, это можно сделать, увеличив закупку китайцами товаров из Штатов. В частности, США предлагали Китаю закупить у них около 500 "Боингов".
"Перед встречей в Париже китайцы на это предварительно соглашались. Также Китай мог бы закупить продукцию американских фермеров – ту же сою", — пояснил эксперт.
Он добавил, что для Китая важно сохранение тарифной политики. "Для Китая важно, чтобы США не меняли тарифную политику на китайскую продукцию. Если смены не произойдет, стороны могут прийти к какому-то соглашению", — подытожил собеседник издания.
