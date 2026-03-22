"Стороны не пришли к единому мнению": эксперт о провале предварительных переговоров США и КНР
Ранее Дональд Трамп отложил на месяц визит в Пекин, который должен был состояться 31 марта. Позднее он мотивировал отсрочку необходимостью быть на месте по причине войны против Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Стороны не пришли к единому мнению": эксперт о провале предварительных переговоров США и КНР

04:00 22.03.2026
 
Ранее Дональд Трамп отложил на месяц визит в Пекин, который должен был состояться 31 марта. Позднее он мотивировал отсрочку необходимостью быть на месте по причине войны против Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Ранее Дональд Трамп отложил визит в Пекин, запланированный на 31 марта для переговоров с Си Цзиньпином по торгово-экономическим вопросам. Сначала он объяснял перенос нежеланием Китая помочь разблокировать Ормузский пролив, а затем — необходимостью оставаться в США из-за войны с Ираном.
Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться американо-китайское противостояние, Богачев заявил, что отмена визита произошла не по инициативе президента США Дональда Трампа.
"Сразу скажу, что не Трамп отменил этот визит. Отмена визита произошла во время встречи министра финансов США Скотта Бессанта с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Встреча эта прошла в Париже", — заявил Богачев.
По его словам, на этой встрече должны были оговорить аспекты экономической деятельности.
"Но, как я понимаю, стороны не пришли к единому мнению из-за войны против Ирана. Ормузский пролив заблокирован, экономическая ситуация неясна, пока предметно разговаривать не о чем. Поэтому было принято решение отодвинуть переговоры Трампа и Си по согласованию сторон", — пояснил эксперт.
Он добавил, что новая дата не определена. "Это означает, что она будет определена после окончания войны против Ирана. Трамп говорит, что встреча возможна через четыре-пять недель. Поэтому можно предположить, что в течение месяца конфликт может быть завершен", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.
