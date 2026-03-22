"Стороны не пришли к единому мнению": эксперт о провале предварительных переговоров США и КНР

Ранее Дональд Трамп отложил на месяц визит в Пекин, который должен был состояться 31 марта. Позднее он мотивировал отсрочку необходимостью быть на месте по причине войны против Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев

2026-03-22T04:00

Ранее Дональд Трамп отложил визит в Пекин, запланированный на 31 марта для переговоров с Си Цзиньпином по торгово-экономическим вопросам. Сначала он объяснял перенос нежеланием Китая помочь разблокировать Ормузский пролив, а затем — необходимостью оставаться в США из-за войны с Ираном.Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться американо-китайское противостояние, Богачев заявил, что отмена визита произошла не по инициативе президента США Дональда Трампа.По его словам, на этой встрече должны были оговорить аспекты экономической деятельности. "Но, как я понимаю, стороны не пришли к единому мнению из-за войны против Ирана. Ормузский пролив заблокирован, экономическая ситуация неясна, пока предметно разговаривать не о чем. Поэтому было принято решение отодвинуть переговоры Трампа и Си по согласованию сторон", — пояснил эксперт.Он добавил, что новая дата не определена. "Это означает, что она будет определена после окончания войны против Ирана. Трамп говорит, что встреча возможна через четыре-пять недель. Поэтому можно предположить, что в течение месяца конфликт может быть завершен", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.

