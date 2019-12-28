Выполнявший рейс в Нур-Султан лайнер разбился при вылете из аэропорта. На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира. В авиакатастрофе погибли 12 человек.
«На сегодняшний день в стационарах находятся 49 пациентов, из них девять детей. Среди взрослых — двое граждан Украины, один — Кыргызстана», — говорится в сообщении мэрии.
После катастрофы более 500 алмаатинцев сдали кровь для пострадавших в донорских центрах.
Специалисты пока что рассматривают две версии крушения — ошибка пилота и техническая неисправность.
В субботу, 28 декабря, в стране объявлен общенациональный траур.