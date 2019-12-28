Двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, находятся в больнице. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Алма-Аты

Выполнявший рейс в Нур-Султан лайнер разбился при вылете из аэропорта. На борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира. В авиакатастрофе погибли 12 человек.

«На сегодняшний день в стационарах находятся 49 пациентов, из них девять детей. Среди взрослых — двое граждан Украины, один — Кыргызстана», — говорится в сообщении мэрии.

Следствие рассматривает две версии крушения пассажирского самолета в Казахстане © Фото: Министерство внутренних дел Казахстана

Специалисты пока что рассматривают две версии крушения — ошибка пилота и техническая неисправность.

В субботу, 28 декабря, в стране объявлен общенациональный траур.