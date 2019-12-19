Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в переговорах в «нормандском формате» официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 18 декабря

В Бундестаге выступили против присоединения США к «нормандскому формату» © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

При этом, как заявил Пристайко, помимо уже ранее упоминавшихся США и Великобритании, «официальное желание» к участию в переговорах в «нормандском формате» высказывают еще несколько стран.

«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — сказал глава украинского МИД.

Участниками же «нормандского формата» являются четыре страны, которые называются «нормандской четверкой»: Россия, Украина, Франция и Германия. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года.

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к «нормандскому формату» по Украине не находят поддержки у участников. Это подтвердил член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер, по мнению которого, «нормандский формат» должен остаться в прежнем европейском составе.