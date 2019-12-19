Ранее лидеры стран «нормандской четверки» по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике, в котором подчеркнут базисный статус Минских соглашений и предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Стороны также договорились встретиться в апреле.
При этом, как заявил Пристайко, помимо уже ранее упоминавшихся США и Великобритании, «официальное желание» к участию в переговорах в «нормандском формате» высказывают еще несколько стран.
«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — сказал глава украинского МИД.
Участниками же «нормандского формата» являются четыре страны, которые называются «нормандской четверкой»: Россия, Украина, Франция и Германия. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года.
При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к «нормандскому формату» по Украине не находят поддержки у участников. Это подтвердил член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер, по мнению которого, «нормандский формат» должен остаться в прежнем европейском составе.