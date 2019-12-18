Накануне, 16 декабря, Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации власти, в котором не упоминается предоставление особого статуса Донбассу. В то же время документ позволяет легализовать нынешний закон об особом статусе региона или любой другой аналогичный проект.
По словам Бондаренко, вне зависимости от того, упоминается ли в законопроекте особый статус или нет, он упрощает процесс реализации минских договоренностей.
«Он (законопроект — ред.) открывает путь для того, чтобы Минские соглашения были воплощены в жизнь… В данной ситуации, если области не будут перечислены в Конституции, это позволяет просто проводить территориально-административное реформирование по принципу [конструктора] LEGO — как сложит, так и будет», — пояснил эксперт.
На данный же момент в Конституции Украины перечислены все территориальные единицы и указан унитарный статус государства, отметил эксперт.