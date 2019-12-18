Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о децентрализации открывает путь для реализации Минских соглашений. Об этом политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 17 декабря

Кость Бондаренко: Проект Зеленского о децентрализации открывает путь к реализации Минских соглашений © Екатерина Чеснокова

По словам Бондаренко, вне зависимости от того, упоминается ли в законопроекте особый статус или нет, он упрощает процесс реализации минских договоренностей.

«Он (законопроект — ред.) открывает путь для того, чтобы Минские соглашения были воплощены в жизнь… В данной ситуации, если области не будут перечислены в Конституции, это позволяет просто проводить территориально-административное реформирование по принципу [конструктора] LEGO — как сложит, так и будет», — пояснил эксперт.

На данный же момент в Конституции Украины перечислены все территориальные единицы и указан унитарный статус государства, отметил эксперт.