Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Власти Приднестровья подтвердили сообщения о стрельбе с украинской стороны в направлении села Колбасне, где находится крупный склад с оружием. До этого советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что ВСУ готовы взять под контроль непризнанную республику, если Киев получит официальное разрешение Кишинёва. В Тирасполе в свою очередь отметили, что пока не видят оснований для увеличения российской группы войск в Приднестровье и не планируют обращаться к Москве за военной помощью.
— Виктор Николаевич, если ВСУ все же решатся атаковать Приднестровье, как это будет юридически оформлено?
— Юридически это будет означать агрессию в отношении Приднестровья и Молдавии. Украина хотела бы завладеть складами в Колбасном, где когда-то хранилось до 40 тысяч тонн вооружений, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня («Град», «Ураган», «Смерч»). Там хранятся снаряды для 150 и для 122 миллиметровых гаубиц. Украинским военным есть, чем поживится.
Главная задача, которую хотят решить — отвлечь внимание ВС РФ от Донбасса, где фактически окружена ударная группировка украинских войск. Им нужно ослабить наше давление на эту группировку и продлить ее существование. С этой же целью они наносят удары по приграничным российским областям.
- ВСУ может самостоятельно провести такую операцию? Или это будет совместные действия с Молдавией и румынскими военнослужащими в молдавской форме?
— Я не думаю, что Румыния готова перейти границу с Молдавией. Для этого нужно разрешение Брюсселя и штаб-квартиры НАТО, а НАТО очень боится, что его войска будут втянуты в операцию на Украине, потому что это приведет к третьей мировой войне и ударам России по территории натовских стран. Так что Румыния в этом участвовать не будет.
А у Молдавии вообще слабая армия. Там около 5 тысяч личного состава, около 3,5 тысяч человек в сухопутных войсках. Вряд ли они будут наступать на Приднестровье. Тем более, что в Приднестровье — около 2 тысяч российских войск, включая миротворцев, особую группировку и охрану складов.
Вряд ли нападение на Приднестровье произойдет. Насколько я понимаю, она не будет напрямую атаковать склады, а будет раздражать Россию диверсиями в отношении этих складов.
- Если нападение состоится, хватит ли наших миротворческих сил отразить нападение?
— Если они нападут, у нас найдутся другие способы, чтобы укротить аппетиты украинской армии.
- Пентагон на базе Европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте открыл центр по контролю за поставками вооружений на Украину. Могут ли они придумать новые способы доставки оружия?
— Что бы они не придумали, способов доставки оружия на Украину остается только два: железнодорожный и автомобильный. Самолетам на Украине приземлится негде, потому что почти все аэродромы уничтожены. Железнодорожный путь тоже с каждым днем становится опаснее, потому что Россия начала их каждый день бомбить.
Если мы нанесем удар по Чопу, станции, где переобувают вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, они потеряют возможность поставлять тяжелую технику железнодорожным транспортом. Потому что автомобильным транспортом тяжелую технику поставить невозможно.
Так что есть много способов, как прекратить поставки техники на Украину. Но не стоит подсказывать нашему Генштабу и Минобороны, как это делать. Наши генералы знают свое дело гораздо лучше нас.
- Производители «Стингера» пожаловались на якобы нехватку комплектующих, в том смысле, что не надо поставлять их на Украину — нам самим не хватает. Там действительно есть проблемы, или они намеренно лгут?
— Проблема в том, что им нужны деньги для производства нового вооружения. Вот они и пытаются шантажировать свое правительство для выбивания новых денег для производства новой техники, как они это обычно делают.
- В Минобороны вновь заявили, что ВС РФ готовы в любой момент нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. А зачем вообще об этом предупреждать?
— Мы их предупреждаем, потому что вокруг этих центров находятся жилые дома. Мирные люди должны понимать, что там могут нанести удар, чтобы они могли предпринять какие-то меры — или уехать из квартир, или заложить окна подушками, чтобы стекла не посыпались им на голову. Мы предупреждаем. А дальше — это уже не наша задача.
- Если говорить в целом о ходе спецоперации, то это затяжная агония? Или у Украины есть основания полагать, что они могут одержать военную победу?
— Никаких оснований у них для этого нет. У Украины нет флота, нет авиации, нет средств ПВО. У нее практически уничтожены все танковые войска. Да, кто-то поставил им полторы сотни танков, но они даже не доехали до линии фронта. Шансов у Украины нет никаких. Они могут затянуть эту агонию. Пусть тянут. А что делать, если они не понимают, что надо подписывать капитуляцию и прекратить уничтожение будущего поколения Украины.