Если мы нанесем удар по Чопу, станции, где переобувают вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, Украина потеряет возможность поставлять тяжелую технику железнодорожным транспортом, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Власти Приднестровья подтвердили сообщения о стрельбе с украинской стороны в направлении села Колбасне, где находится крупный склад с оружием. До этого советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что ВСУ готовы взять под контроль непризнанную республику, если Киев получит официальное разрешение Кишинёва. В Тирасполе в свою очередь отметили, что пока не видят оснований для увеличения российской группы войск в Приднестровье и не планируют обращаться к Москве за военной помощью. Виктор Литовкин: кто он © Sputnik

— Виктор Николаевич, если ВСУ все же решатся атаковать Приднестровье, как это будет юридически оформлено?

— Юридически это будет означать агрессию в отношении Приднестровья и Молдавии. Украина хотела бы завладеть складами в Колбасном, где когда-то хранилось до 40 тысяч тонн вооружений, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня («Град», «Ураган», «Смерч»). Там хранятся снаряды для 150 и для 122 миллиметровых гаубиц. Украинским военным есть, чем поживится.

Главная задача, которую хотят решить — отвлечь внимание ВС РФ от Донбасса, где фактически окружена ударная группировка украинских войск. Им нужно ослабить наше давление на эту группировку и продлить ее существование. С этой же целью они наносят удары по приграничным российским областям.

- ВСУ может самостоятельно провести такую операцию? Или это будет совместные действия с Молдавией и румынскими военнослужащими в молдавской форме?

— Я не думаю, что Румыния готова перейти границу с Молдавией. Для этого нужно разрешение Брюсселя и штаб-квартиры НАТО, а НАТО очень боится, что его войска будут втянуты в операцию на Украине, потому что это приведет к третьей мировой войне и ударам России по территории натовских стран. Так что Румыния в этом участвовать не будет.

А у Молдавии вообще слабая армия. Там около 5 тысяч личного состава, около 3,5 тысяч человек в сухопутных войсках. Вряд ли они будут наступать на Приднестровье. Тем более, что в Приднестровье — около 2 тысяч российских войск, включая миротворцев, особую группировку и охрану складов.

Вряд ли нападение на Приднестровье произойдет. Насколько я понимаю, она не будет напрямую атаковать склады, а будет раздражать Россию диверсиями в отношении этих складов.

- Если нападение состоится, хватит ли наших миротворческих сил отразить нападение?

— Если они нападут, у нас найдутся другие способы, чтобы укротить аппетиты украинской армии.

- Пентагон на базе Европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте открыл центр по контролю за поставками вооружений на Украину. Могут ли они придумать новые способы доставки оружия?

— Что бы они не придумали, способов доставки оружия на Украину остается только два: железнодорожный и автомобильный. Самолетам на Украине приземлится негде, потому что почти все аэродромы уничтожены. Железнодорожный путь тоже с каждым днем становится опаснее, потому что Россия начала их каждый день бомбить.

Если мы нанесем удар по Чопу, станции, где переобувают вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, они потеряют возможность поставлять тяжелую технику железнодорожным транспортом. Потому что автомобильным транспортом тяжелую технику поставить невозможно.

Константин Сивков: Россия по факту контролирует территорию Украины, Киев ничего не может с этим сделать © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Производители «Стингера» пожаловались на якобы нехватку комплектующих, в том смысле, что не надо поставлять их на Украину — нам самим не хватает. Там действительно есть проблемы, или они намеренно лгут?

— Проблема в том, что им нужны деньги для производства нового вооружения. Вот они и пытаются шантажировать свое правительство для выбивания новых денег для производства новой техники, как они это обычно делают.

- В Минобороны вновь заявили, что ВС РФ готовы в любой момент нанести удары по центрам принятия решений в Киеве. А зачем вообще об этом предупреждать?

— Мы их предупреждаем, потому что вокруг этих центров находятся жилые дома. Мирные люди должны понимать, что там могут нанести удар, чтобы они могли предпринять какие-то меры — или уехать из квартир, или заложить окна подушками, чтобы стекла не посыпались им на голову. Мы предупреждаем. А дальше — это уже не наша задача.

- Если говорить в целом о ходе спецоперации, то это затяжная агония? Или у Украины есть основания полагать, что они могут одержать военную победу?

— Никаких оснований у них для этого нет. У Украины нет флота, нет авиации, нет средств ПВО. У нее практически уничтожены все танковые войска. Да, кто-то поставил им полторы сотни танков, но они даже не доехали до линии фронта. Шансов у Украины нет никаких. Они могут затянуть эту агонию. Пусть тянут. А что делать, если они не понимают, что надо подписывать капитуляцию и прекратить уничтожение будущего поколения Украины.