Грег Баттерфилд: Стена лжи, выстроенная Западом, готова рухнуть под своим весом

Член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд рассказал изданию Украина.ру о том, как отнеслись жители Нью-Йорка к антинатовскому протесту, что думают простые американцы об антироссийских санкциях и верят ли они в то, что в росте цен в США виновата Россия

- Грег, как сейчас реагируют на русское и русских в Соединённых Штатах? Есть ли факты дискриминации? Тормозить жигули и запретить пельмени. Финский эксперт о русофобии в его стране © commons.wikimedia.org, Petri Krohn



— Прежде всего, нужно сказать, что военная пропаганда против России в масс-медиа США идёт сплошным и подавляющим потоком на всех уровнях — от правительственных чиновников до общественных организаций, кроме наиболее радикальных.

В Facebook*, Twitter* и на других медиаплатформах введена усиленная цензура. В этом плане ситуация похожа на ту, что сложилась в первые месяцы после атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, когда любые альтернативные мнения были под запретом.

За прошедшие недели произошли отвратительные атаки на русских и русскоговорящих, к людям на улице приставали, им угрожали за то, что они говорили по-русски.

Русские магазины и рестораны получали угрозы минирования, на них нападали вандалы.

Был особенно смехотворный случай — колледж во Флориде, в котором была библиотека имени Карла Маркса, изменил её название из-за того, что это имя ассоциируется с Советским Союзом! Грег Баттерфилд: кто он © wpered.su

Это обычное дело в США, когда правительство решает демонизировать другую страну.

Например, когда администрация [Дональда] Трампа винила Китай в появлении COVID-19, преследовали азиатов, причём не только китайцев, и это ещё продолжается.

Конечно, лишь немногие из граждан США занимаются подобными антисоциальными действиями. Большинство трудящихся просто тонет в море пропаганды, и у них нет иной информации и сведений о ситуации в целом, чтобы противостоять этому. Вот где должны действовать движения левых, представлять правдивую информацию и организовывать людей, чтобы давать отпор лжи правительства.

Второго апреля мы организовали в Нью-Йорке первый антиправительственный и антинатовский протест с момента начала совместной операции РФ и республик Донбасса.

К сожалению, многие антивоенные и левые движения поддались антироссийской пропаганде или прячут голову в песок.

Но те из нас, кто собрался на оживленной торговой площади Геральд-сквер, увидели, что у обычных людей есть огромный интерес к ситуации, они готовы выслушать другую точку зрения на конфликт и выражают сильный скептицизм по поводу аргументов администрации [Джо] Байдена в пользу противодействия России. Ситуация на Украине обрушит экономику ЕС и разгонит инфляцию в США — МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

К нашему удивлению, мы не встретили почти никакой враждебности. Я думаю, это предвещает изменения к лучшему. Стена лжи, выстроенная Западом, готова рухнуть под своим весом, но нам нужно подтолкнуть её.



- Всё американское руководство в унисон утверждает, что во взлетевших ценах на топливо «виноват Путин». Многие ли граждане США верят этому обвинению? Что люди говорят?



— Главный элемент западной пропагандистской войны — заставить людей обвинять Россию всякий раз, когда им приходится платить по завышенным ценам на заправках или в продовольственных магазинах.

Но я думаю, большинство пока не верит в эти сказки. Инфляция уже была высокой в США ещё до начала текущего конфликта.

Когда мы говорим с трудящимися о кризисе, мы всегда подчёркиваем, что высокие цены на топливо выгодны крупным нефтяным компаниям и банкам с Уолл-стрит. Никто им не приказывает поднимать цены для потребителей.

У правительства есть возможность сдерживать цены, но оно решило не вмешиваться.

Люди понимают, что нефтяные компании стояли за всеми недавними войнами США в мире, например, разрушением Ирака, поэтому это весомый аргумент.



- Как американцы в целом относятся к санкциям против России? Экспроприация экспроприаторами. Запад начинает конфискацию яхт крупных российских бизнесменов © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

— Люди обычно не понимают, что санкции ударяют по обычным жителям России и множества других стран, против которых США вводили санкции.

В СМИ рассказывают лишь о их последствиях для российских олигархов, о том, что у них отбирают яхты и дома на Западе.

Мы в нашей деятельности подчёркиваем, что сами санкции — акт войны, и указываем на последствия для трудящихся в странах под санкциями — проблемы с работой, здравоохранением, жильем и т. д.

Я заметил хорошую тенденцию: многие молодые люди в соцсетях спрашивают, почему, если санкции вводят против российских олигархов, мы не можем ввести их против американских олигархов, таких как Джефф Безос и Илон Маск, которые обирают своих рабочих?

- Google удалил из поисковой выдачи сайт Минобороны и другие государственные сайты РФ. Как думаете, как стоит отвечать на подобные «удары» в информационной войне?

— В целом, я считаю, для правительства России лучше с достоинством отреагировать на это, раз Запад и так уже не пропускает поток правдивой информации. С другой стороны, я прекрасно понимаю решение Москвы признать Meta* и Facebook* террористическими организациями, после того как они открыто разрешили нацистскую пропаганду «Азова» и призывы к убийству русских.



Цензура в Google затрагивает не только российские и другие зарубежные сайты — например, издание, в котором я работаю, Struggle-La Lucha, также было удалено из поисковой выдачи Google из-за своего антиимпериалистического контента.

Я считаю, что России, республикам Донбасса, Китаю, Венесуэле и другим странам, которые пытаются сделать изгоями, необходимо совместно развивать новые медиаплатформы и альтернативные соцсети, вместе с народными движениями здесь и во всем мире.



— Как вы отнеслись к призыву президента США Джо Байдена сменить власть в России?

— Это было возмутительно, но меня это не удивило. Тактика демонизации страны-«врага» уже давно считается властями США эффективной. Вспомните, как они демонизировали Саддама Хусейна, Слободана Милошевича, Муаммара Каддафи, Башара Асада, а теперь Владимира Путина.

Каждого из них в западных СМИ называли «новым Гитлером». «Взгляд»: Мир проигнорировал новую стратегическую победу Асада © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Для нас слегка досадно, что, к сожалению, президент Путин продолжает потакать крайне правым в США, принижая движение Black Lives Matter и трансгендерных людей, когда говорит с американскими СМИ.

Ультраправые движения в США, которые поддерживают такие взгляды, по духу родственны украинским неонацистам, иногда у них есть прямые связи, они даже посылают своих сторонников сражаться вместе с ними!

Для правительства России было бы гораздо лучше обращаться к многонациональному рабочему классу и народным левым движениям.

Несмотря на это, для нас главное не политические взгляды, которые выражают лидеры стран, подвергшихся атаке империализма, а тот факт, что они сопротивляются и объективно совершают позитивные действия в глобальной борьбе, как это делает сегодня Россия совместно с Донецкой и Луганской народными республиками.



- Как вы оцениваете перспективы денацификации Украины?



— Пока что кажется, что на фронте денацификации имеется неплохой прогресс. Разумеется, освобождение Мариуполя — это тяжёлый удар по нацистам из «Азова», на которых в значительной степени держалась террористическая война Украины против Донбасса. «Резали друг друга». Что рассказывают в Мариуполе про полк «Азов» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Серьёзные меры были приняты также против батальона «Айдар», лидеров «Правого сектора»* и т. д.

Важно, чтобы в этом процессе участвовало антифашистское подполье Украины, а также ДНР и ЛНР.

В итоге это будет их задачей — вырвать с корнем ядовитые элементы из украинского общества.

Я надеюсь, что вскоре удастся освободить многих украинских представителей левого движения и других арестованных во время «охоты на ведьм» со стороны СБУ и неонацистов Украины. Также важно будет помочь украинским активистам, живущим в изгнании последние 8 лет, безопасно вернуться в страну и продолжить свою работу.

* Деятельность организаций запрещена в РФ