На встрече президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден просто «договорились договариваться дальше», в частности, насчет Украины, так как американский лидер считает ее территорией разграничения сфер влияния, сказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые продлились 4,5 часа, журналисты спросили у российского лидера, поднимался ли украинский вопрос.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. Насчет вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос об обязательствах России перед Украиной, глава государства подчеркнул, что оно только одно — реализация Минских соглашений, если Киев готов.

В свою очередь, Байден заявил, что главы государств договорились поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения. Кроме того, американский лидер сообщил, что поделился с коллегой обеспокоенностью о Белоруссии, а Путин не стал спорить с тем, что произошло, но подчеркнул, что есть разные взгляды на то, что нужно с этим делать.

Богдан Безпалько, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Путин и Байден пришли к какому-то консенсусу по Украине и Белоруссии, заявил следующее:

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

С моей точки зрения, стороны исходили из того, что было возможно достичь. И вообще от этой встречи никто не ожидал мощных прорывов. Эта встреча говорит о том, что президенты договорились договариваться дальше: вернули послов и, опять же, подтвердили приверженность Минским соглашениям. То есть пока что это осторожное движение к диалогу, который, возможно, приведет к какому-то компромиссу, но пока никаких четких результатов нет.

Почему? Потому что если США будут наращивать масштабное военное присутствие на Украине и провоцировать ее на военные действия в отношении Донбасса, то это, соответственно, приведет к тому, что Россия будет вынуждена вмешаться так, как она была готова вмешаться весной. Вряд ли это устроит американцев.

Что касается высказываний о Белоруссии, то очевидно, что это отражает разный статус Украины и Белоруссии. Белоруссия, очевидно, находится полностью в сфере влияния России, по мнению Байдена, поэтому он выразил озабоченность — то, что он должен был сделать, — но никаких условий и переговоров он не вел.

А Украина вне зоны влияния России, за исключением, может быть, Донбасса и вернувшегося в состав России Крыма. Поэтому Украина — это территория, на которой можно разграничивать сферы влияния.