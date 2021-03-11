В четверг, 11 марта, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По данным украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в частности, арест народного депутата Виктора Медведчука и запрет деятельности политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Партия Шария».
При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — одним из ее лидеров, а «Партия Шария» получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.
Возможны ли такие решения СНБО и насколько они могут быть юридически легитимны, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— По закону СНБО вообще не имеет права принимать решения о запрете политических партий, выдвижении санкций против граждан Украины и запрете телеканалов или каких-то средств массовой информации. Но мы же видим по последним решениям, что на Украине невозможное возможно, то есть вот эти решения по поводу запрета трех телеканалов, санкции против лидера главной оппозиционной политической силы и прочее, и прочее свидетельствует о том, что Зеленский и его команда перешли черту хотя бы видимого соблюдения законности и порядка, Конституции Украины.
То есть сейчас в принципе после подобного решения по Медведчуку можно принимать указом президента и решением СНБО все что угодно: запрет Конституции, роспуск Конституционного суда, арест любого человека. Нет никаких издержек в условиях этого правового беспредела. Так что, знаете, какая вожжа под мантию Зеленскому попадет сегодня, такое решение он и может подписать.
Мы же понимаем, что все эти решения согласовываются с посольством США. Например, даже [экс-президент Украины, депутат] Петр Порошенко допустил, что подобное решение может быть принято и против него, и против его канала. Мы помним его недавнее выступление о том, почему он сам у себя купил телеканал «Прямой», — именно для того, чтобы получить в случае чего поддержку посольства [США], если вдруг СНБО решит подобные санкции наложить и на него.
И мы понимаем, что посольство США хотело бы, чтобы Зеленский наложил подобные санкции на [олигарха Игоря] Коломойского, и мы знаем, что Зеленский вроде бы целиком зависим от посольства США, так что допустить такой вариант можно. Не случайно пресс-секретарь Зеленского госпожа [Юлия] Мендель говорила «посмотрим» [на вопрос о выдаче Коломойского].
Но мы же понимаем и другое: что у Коломойского есть еще немало компромата на Зеленского и его команду. Столько лет работали на деньги Коломойского — в конце концов, он может и счета предъявить, и очередное видео подложить в медиапространство, где, скажем, не только поют «Поздравляем с днем рождения, Игорь Валерьевич! Дайте нам гроші чуть-чуть!» У Коломойского за эти годы накоплено очень много материалов на Зеленского, которые могут президенту повредить.
Вообще все, что Зеленский сейчас делает, прикрываясь якобы, как он думает, коллективным решением СНБО, чревато уголовным преследованием в ближайшем будущем, скорее всего, после того как он потеряет пост президента. То есть он, видимо, настолько далек от понимания того, как работают Конституция, законы Украины, что думает, наивно полагая, что коллективным решением СНБО он как бы прикрывает, пардон, свою филейную часть и потом может сказать: ну, смотрите, это же решение конституционного коллегиального органа.
Но если бы он хоть раз читал Конституцию, то знал бы, что СНБО — это всего лишь совещательный орган при президенте Украины. Ни одно из решений СНБО не имеет законной силы без указа президента Украины, но он, похоже, этого не знает и до сих пор не подозревает, что все эти незаконные, неконституционные указы, которые он подмахнул как решение СНБО, — это его личная, персональная ответственность как гражданина Владимира Зеленского.