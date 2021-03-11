Президент Украины Владимир Зеленский пока не понимает, что все неконституционные указы, которые он издал как коллегиальное решение Совбеза Украины, - это его персональная ответственность, которая чревата уголовным преследованием, заявил политолог Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Виктора Медведчука и запрет деятельности политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Партия Шария».

При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — одним из ее лидеров, а «Партия Шария» получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.

Возможны ли такие решения СНБО и насколько они могут быть юридически легитимны, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— По закону СНБО вообще не имеет права принимать решения о запрете политических партий, выдвижении санкций против граждан Украины и запрете телеканалов или каких-то средств массовой информации. Но мы же видим по последним решениям, что на Украине невозможное возможно, то есть вот эти решения по поводу запрета трех телеканалов, санкции против лидера главной оппозиционной политической силы и прочее, и прочее свидетельствует о том, что Зеленский и его команда перешли черту хотя бы видимого соблюдения законности и порядка, Конституции Украины.

То есть сейчас в принципе после подобного решения по Медведчуку можно принимать указом президента и решением СНБО все что угодно: запрет Конституции, роспуск Конституционного суда, арест любого человека. Нет никаких издержек в условиях этого правового беспредела. Так что, знаете, какая вожжа под мантию Зеленскому попадет сегодня, такое решение он и может подписать.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua Петр Порошенко допустил, что подобное решение может быть принято и против него, и против его канала. Мы помним его недавнее выступление о том, почему он сам у себя купил телеканал «Прямой», — именно для того, чтобы получить в случае чего поддержку посольства [США], если вдруг СНБО решит подобные санкции наложить и на него.

И мы понимаем, что посольство США хотело бы, чтобы Зеленский наложил подобные санкции на [олигарха Игоря] Коломойского, и мы знаем, что Зеленский вроде бы целиком зависим от посольства США, так что допустить такой вариант можно. Не случайно пресс-секретарь Зеленского госпожа [Юлия] Мендель говорила «посмотрим» [на вопрос о выдаче Коломойского].

Но мы же понимаем и другое: что у Коломойского есть еще немало компромата на Зеленского и его команду. Столько лет работали на деньги Коломойского — в конце концов, он может и счета предъявить, и очередное видео подложить в медиапространство, где, скажем, не только поют «Поздравляем с днем рождения, Игорь Валерьевич! Дайте нам гроші чуть-чуть!» У Коломойского за эти годы накоплено очень много материалов на Зеленского, которые могут президенту повредить.

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Но если бы он хоть раз читал Конституцию, то знал бы, что СНБО — это всего лишь совещательный орган при президенте Украины. Ни одно из решений СНБО не имеет законной силы без указа президента Украины, но он, похоже, этого не знает и до сих пор не подозревает, что все эти незаконные, неконституционные указы, которые он подмахнул как решение СНБО, — это его личная, персональная ответственность как гражданина Владимира Зеленского.