Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Маргаритой Симоньян о войне, русском Донецке и великотерпении донбассовцев

Несколько дней назад главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вернулась из Донецка, где проходил форум «Русский Донбасс». Выступление Маргариты Симоньян на форуме стало резонансным и мгновенно разлетелось на цитаты.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», — сказала главный редактор RT. Маргарита Симоньян: кто она © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Реакция на столь смелое заявление не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сказал буквально следующее: «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит».

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь комментируя выступление Маргариты Симоньян на форуме в Донецке, подчеркнула, что Маргарита не представляет официальную позицию России. Представитель ведомства отметила, что Симоньян не является ни госслужащей, ни чиновником. «Это её мнение, это её точка зрения, это её позиция. Причём она её озвучивала и до этого в разных формах», — подчеркнула Мария Захарова.

И, разумеется, не заставила себя долго ждать реакция простых донбассовцев. На Маргариту Симоньян буквально обрушился поток сообщений в социальных сетях. Люди благодарили главного редактора RT за поддержку. Граждане ЛДНР выражали уверенность, что теперь-то Кремль точно услышит Донбасс, просто не cможет не услышать. Вот уже несколько лет воюющий регион шлёт не то чтобы SOS в направлении башен Кремля, но явно пытается достучаться до сердец тех, кто, в отличие от Маргариты Симоньян, является «выразителем официальной позиции Российской Федерации».

- Маргарита, большое спасибо за Вашу смелость! Это было потрясающе, зал замер после Ваших слов, я видела, что Вы с трудом сдержали слёзы! Расскажите о Ваших впечатлениях от Донецка. Что бросилось в глаза, что поразило? Как Вам донецкие люди? Я знаю, что Вы много встречались с людьми, разговаривали с ними.

— Меня поразило запредельное варварство, с которым украинские военные разрушали город. Посмотрите видеоотчёт о поездке в моих социальных сетях. Целые улицы из простреленных домов с выбитыми окнами. Разрушенные больницы и кладбища. Заколоченный крестом храм, из которого украинские войска утюжили мирное население. Всё в следах боев. А местные жители привозят обожжённые кирпичи из своих разрушенных домов, чтобы из этих кирпичей строить новый храм. С людьми Донбасса я говорила весь день. Это прекрасные, трудолюбивые люди одной с нами культуры, одной истории, которые хотят в Россию и хотят иметь возможность быть русскими. Как можно жить вместе с Украиной после этого кромешного ада, как можно простить вот это все? Разве матери простят смерти своих детей? Вот об этом говорили люди. «Россия, забери Донбасс домой»: Симоньян выступила на форуме в Донецке © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

- Маргарита, как Вы считаете, Донецк — это русский город? По духу! Чувствуется ли это?

— Конечно, Анна! Лучшие качества русского духа, того, что принято называть русским, отражаются в каждом человеке, которого мы встретили на Донбассе. Это беспримерное мужество, абсолютное бесстрашие, верность родной истории, культуре, языку. Это великодушие и великотерпение. Люди терпят уже седьмой год. На улице, возле больницы, мы встретили мужчину, который сказал такие тяжёлые вещи: «Мне-то уже не сегодня-завтра глину нюхать. Дай бог детям нашим. Что они видят?»

- На форуме Вы сказали слова, которые все мы мечтали услышать, но после семи лет долготерпения не надеялись их услышать так скоро. В Донецке Ваши слова услышали, Вы это и сами почувствовали. Как Вы считаете, эти Ваши слова когда-нибудь будут услышаны в Москве?

— Я очень на это надеюсь. Я не чиновник и не политик, у меня нет полномочий принимать решения в государстве. Но у меня, как у любого человека, есть возможность, а иногда обязанность высказать своё мнение и свою боль. Маргарита Симоньян о том, как и когда оживают куклы © РИА Новости,

- Маргарита, какие удивительные ситуации случились с Вами в Донецке?

— Самое удивительное в Донецке — люди. Я приезжала на Донбасс ещё в начале 2000-х, когда работала репортёром на юге России, и каждый раз бывала поражена, как эти люди умеют трудиться. А сегодняшняя ситуация, к сожалению, не позволяет им это делать. Мы были в местной больнице — медики там пользуются старым оборудованием, оставшимся с советских времен. Новые медицинские аппараты передали из России. От Украины только разбитые стекла.

- Планируете ли Вы вернуться в Донецк?

— Обязательно. Надеюсь, что в следующий раз он будет мирный. И русский не только по духу!