Трамп скорее топор, вокруг которого заварилась каша, а не лидер, за которым пошли народные массы. Отсюда и характер протеста: это скорее эмоциональный выплеск, чем продуманная стратегия, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

- Александр, что вы думаете по поводу событий 6 января 2021 года в Вашингтоне, когда сторонники Трампа захватили Капитолий? Что это было? Вы ведь и сами в 2013-2014 годах были свидетелем и как правоохранитель участником похожих событий в Киеве во время Евромайдана.

— Сейчас мы делаем акцент на политическом противостоянии Трампа и Байдена, подразумевая, что в схватке сошлись республиканцы и демократы. Но стоит напомнить себе, что совсем недавно на пике были протесты темнокожих, которые были на руку демократам, поскольку раскачивали антитрамповский электорат.

С одной стороны, здесь присутствует политический интерес, но с другой — наблюдается ценностный раскол американского общества. Поэтому последующие выступления в поддержку Трампа — это в том числе или в первую очередь своеобразный ответ той части Америки, которая выступает за сохранение доминирования белого человека и культивирование традиционных ценностей.

И захват Капитолия, кстати, это показал вполне очевидно: перед зданием в разгар событий был установлен христианский крест.

- А какова, на ваш взгляд, роль Трампа в этих событиях?

— Трамп здесь скорее топор, вокруг которого заварилась каша, а не лидер, за которым пошли народные массы. Отсюда и характер протеста: это скорее эмоциональный выплеск, чем продуманная стратегия. Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

- Не был ли штурм Капитолия тщательно продуманной провокацией?

— То, что Трамп отрёкся от акции в Капитолии, наталкивает на мысль, что кто-то умело использовал настроения людей, чтобы спровоцировать их на явно противоправные действия с целью его дискредитации.

То есть когда толпа без лидера и стратегии, ею можно легко манипулировать, но ее активность угасает так же быстро, как и вспыхивает. Подобное уже было в сентябре 2011 года, когда на фоне общего недовольства положением широких слоёв в Америке активисты организовали акцию «Захвати Уолл-Стрит». Тогда протест тоже получил поддержку, был достаточно агрессивен, но ни к каким существенным переменам не привёл и был спустя месяц разогнан властями.

- Ваш прогноз: к чему все эти события приведут Америку? Последует ли за ними крах США и, как говорили в советскую пору, «крах капитализма»?

— Из этого можно сделать прогноз, что и нынешний незрелый протест ничего глобально не изменит: он, хоть и имеет естественную природу, все же не больше, чем инструмент в руках элит.

Поэтому я бы не стал рассчитывать на то, что нам предстоит стать свидетелями краха Америки и тем более капиталистической системы. Единственное, к чему может привести американский кризис, так это к обострению всех существующих противоречий в мире.

- Что думаете по поводу стратегии Трампа в этих событиях?

— Трамп продолжает бороться, оспаривает результаты выборов, но действует осторожно, не раскачивая систему. Не зря он призвал привлечь к ответу зачинщиков взятия Капитолия — здесь не только попытка откреститься от провокации, но и демонстрация того, что даже накал политической борьбы не должен влиять на сложившуюся конструкцию.

- Будет ли, в конце концов, найден выход из этой ситуации сторонами конфликта?

— Да, проблема есть, и проблему эту можно решить традиционным способом: перенаправить накопленную энергию в другое русло.

На планете в сфере американских интересов есть несколько точек, давление на которые может привести к желательным последствиям. Я имею в виду, что можно создать напряженность на тех участках, которые давно заботливо к этому приготавливаются, вовлечь Америку в процессы в классическом амплуа жандармов, объявив ее миротворцем, и призвать американское общество консолидироваться ради великой цели — "несения света и добра по всему миру".