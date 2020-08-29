Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник будет цепляться за свой пост, но во многом он уже утратил легитимность, считает украинский политолог Алексей Якубин

Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Из-за этого сразу возник целый ряд вопросов — юридических и политических.

Даже представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил: «что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше, чем ответов». Он добавил, что для смены директора НАБУ нужны определенные законодательные изменения.

- Алексей, всё-таки: уволили Сытника или нет, и чем вообще закончится эта история?

— Мы видим, что стороны пытаются по-разному трактовать решение Конституционного суда. Что вообще признал КС? КС признал, что на тот момент Порошенко превысил свои полномочия, назначив Сытника, что назначение главы НАБУ было не в его компетенции.

Но проблема в том, что это уже произошло, и ключевая дискуссия состоит в том, что именно отменил Конституционный суд. Он отменил сам факт указа (показав, что впредь президенты так не могут делать), а правовые отношения остались в действии, или же он отменил легитимность Сытника, который после указа Конституционного суда формально не может выполнять функции главы НАБУ?

Насколько я понимаю, НАБУ пытается уцепиться за ту часть решения, что это никак не влияет на ситуацию с Сытником, потому что он уже был назначен. Но, на мой взгляд, все это подрывает легитимность Сытника как главы НАБУ.

- Почему?

— Потому что теперь те, кто недоволен Сытником, могут обращаться в Госбюро расследований и регистрировать против него дела о самовольном захвате власти и присвоении полномочий. Это будет означать, что ему будет сложнее предпринимать какие-либо шаги на своей должности.

Я так понимаю, что это попытка не мытьем, так катанием вынудить Сытника уйти с должности и сделать своеобразный рефреш всех антикоррупционных органов, НАБУ и САП. Потому что мы знаем, что Холодницкий ушел по собственному желанию, и теперь дело за Сытником. Потому что не был проведен нормальный аудит НАБУ и многое другое. Я устал, я ухожу. Почему уволился глава САП Холодницкий, проваливший борьбу с коррупцией в Украине © пресс-служба НАБУ

У НАБУ в обществе подмоченная репутация неэффективного органа, на который уже шестой год выделяются колоссальные суммы денег. Вроде бы вся антикоррупционная инфраструктура есть, но НАБУ не может перейти к решительным действиям. Особенно это было видно в годы прошлой власти, когда во всем мире гремел скандал с Panama Papers, во всем мире чиновники и руководители высокого уровня уходили в отставку, а Порошенко, который был замечен в этих же материалах, а НАБУ особо ничего не расследовало, занимаясь отписками.

Я бы отметил еще одну деталь. Решение Конституционного суда по времени совпало с тем, что один из представителей Госдепа как раз пребывал в Украине. До этого он ездил и в Россию, и в Прибалтику (встречался с Тихановской). А американцы, особенно демократическая часть истеблишмента, долгое время считались покровителями НАБУ. Не является ли это решение КС сигналом части со стороны Госдепартамента, не связанного с демократами, о том, что не пора ли Сытнику и всему этому проекту говорить: «До свидания»? Я бы не исключал, что есть и такой фактор. Это не просто совпадение.

- А будут вот эти демократические круги цепляться за Сытника?

— Я думаю, что он и дальше будет цепляться за эту должность. Но тут возникает интересный вопрос, связанный с тем, что будет происходить внутри самого НАБУ. Легитимность Сытника из-за этого решения уже подмочена. Потому что он усидел на должности несмотря на то, что попал в реестр коррупционеров. Дичайшая на самом деле история. Но тогда он мотивировал это тем, что само по себе попадание в реестр ничего не значит.

История с указом вызовет больший эффект, относительно того, как Порошенко выдал этот указ. Я не исключаю, что это может обернуться дополнительным делом против Порошенко по поводу превышения полномочий.

Сытник будет цепляться за эту должность, но указ позволяет говорить о том, кто может быть исполняющим обязанности главы НАБУ, а там есть желающие, тот же Гиви Углава из старого грузинского десанта.

Я не исключаю, что власть при помощи этой ситуации с Сытником проверяет, насколько вообще демократы готовы цепляться за Сытника.

- Какова вообще дальнейшая судьба всех этих коррупционных органов? Их нельзя закрыть, потому что там американцы, или все же возможны варианты?

— В Украине вопрос борьбы с коррупцией, который заместил все остальные вопросы, уже превратился в отживший дискурс. Когда везде говорят о коррупции, уже перестаешь различать, что коррупция, а что нет. Это выхолащивается. Мне кажется, что эти антикоррупционные органы не только не смогли доказать, что такое борьба с коррупцией, но и сами размывали это понятие.

У них нет никакой политической поддержки населения. Социология показывает, что они находятся в числе лидеров по рейтингу антидоверия. Во многом это связано с тем, что когда эти органы создавались, они ставили своей целью контроль над политическим классом Украины, в том числе извне. Но те, кто попал в эти органы, реализовывали только свои меркантильные интересы.

Мне кажется, что если бы люди убедились, что борьба с коррупцией за эти пять лет приводит к увеличению их доходов или возвращению средств в бюджет, еще можно было бы о чем-то говорить. Но очень часто борьбой с коррупцией прикрывалась борьба транснациональных корпораций против местных олигархов. То есть замещение одних на других, и всё. Это даже подорвало позитивные идеи о том, что борьба с коррупцией нужна.

Хотя, на мой взгляд, еще до появления всех этих органов у Украины была достаточная законодательная база, для того чтобы можно было борьбы с коррупцией. А сейчас скорее наблюдаются разброд и шатание, когда у Генпрокуратуры отобрали функцию надзора, и теперь вообще непонятно, куда людям жаловаться, если они хотели бы получить какую-то санкцию со стороны правоохранительных органов. У Генпрокуратуры нет такой функции, у НАБУ — тоже, а ГБР конкурирует с НАБУ по сути за одни и те же полномочия.