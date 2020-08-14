Отношения между Белоруссией и Россией будут сдержанными, настороженными и осторожными. Как выяснилось, от Лукашенко можно ожидать чего угодно, считает писатель из ДНР Елена Лаврова

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: по вечерам и ночам люди массово выходят на улицу. Силовики жестко зачищают протесты: бросают светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями. В ответ в них уже летят «коктейли Молотова».

- Елена, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?

— 80% в пользу Лукашенко вызывают у меня вопросы и сеют сомнения в честности выборов. Я допускаю, что более половины населения РБ проголосовали за Лукашенко, ибо граждане хотят стабильности и они правы. 51-55% убедили бы меня в честности выборов, но не 80%.

- С 11 августа оппозиция объявила забастовку по всей стране. Уличные протесты, судя по всему, продолжатся. Каким вы видите будущее протеста? Может ли быть некий политический компромисс?

— Протесты, в той форме, в какой они проходят в РБ, дестабилизируют политическую и экономическую обстановку в стране, а это не есть хорошо. Прогнозировать, чем закончатся протесты, я не берусь. Политические компромиссы всегда могут быть при условии наличия разумного подхода противоборствующих сторон к проблеме. Более того, политические компромиссы даже и желательны, если население возмущается. Это один из способов всех успокоить. Пожалуй, тут и кроется прогноз. Договорятся, всё будет хорошо. Не договорятся, страну будет трясти.

- Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов, а после уехала в Литву. В то же время политики США и Европы призывают Лукашенко прекратить аресты и «готовиться передать власть». Выборы при этом они, разумеется, называют недемократичными и несвободными.

— Запад предсказуем и не отступится в своём желании превратить РБ в плацдарм против РФ. Украинский сценарий наиболее возможен.

- Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на происходящее в Белоруссии? Особенно после многочисленных антироссийских заявлений и действий Лукашенко.

— Владимир Путин поздравил Лукашенко. Когда-то он поздравил и Порошенко, о чём ему пришлось пожалеть. Но законы дипломатии иногда берут верх над личными симпатиями и даже здравым смыслом. Полагаю, что реакция российского руководства будет сдержанной. Восторгов не будет.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии?

— Отношения между РБ и РФ будут, на мой взгляд, сдержанными, настороженными и осторожными. Как выяснилось, от Лукашенко можно ожидать чего угодно. Нужно быть наготове ко всему.