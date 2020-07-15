Новые разоблачения Рудольфа Джулиани нанесут удар по Джо Байдену, но эффекта разорвавшейся бомбы они не произведут, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком аховом положении, что хуже уже не будет © РИА Новости, Александр Натрускин Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

По его сведениям, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос, Джозеф Байден, послы США на Украине (Пайетт, Йованович, Тейлор), а также сам Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Ростислав, насколько, по вашему мнению, правдива эта информация и насколько она может быть резонасной?

— Джулиани — не маленький мальчик, а квалифицированный юрист. Он понимает, что подобного рода заявления в американском суде могут быть оспорены, и он должен иметь подтверждения всего этого. Причем подтверждения, которые будут приняты американским судом как доказательства.

Поэтому я думаю, что голословно он это утверждать бы не стал. Тем более, что подобного рода информация уже появлялась раньше. Будем исходить из того, что по крайней мере в информационном пространстве эта информация присутствовала, а следовательно, Джулиани будет на что сослаться в подтверждение своих слов.

Что касается влияния, которое она может оказать, то это вопрос сложный. Месяца три назад можно было бы говорить о том, что это будет очень серьезный удар по Байдену. Но сейчас США заняты своими мятежами, расовыми проблемами, и у большей части общества несколько сместился фокус интересов.

Поэтому насколько удастся привлечь внимание к этой теме, я не знаю. Безусловно, это не подарок Байдену во время предвыборной кампании. Но понятно, что таких «неподарков» у команды Трампа для него готова не одна штука. Там идет очень жесткая борьба.

До выборов мы еще увидим подобного рода ходы как с той, так и с другой стороны. Сейчас это не произведет эффекта разорвавшейся бомбы. Да, это серьезный удар по Байдену, но, думаю, некритичный для него. Борьба продолжится.

- И все-таки — Джулиани говорит об этом больше в предвыборных целях или он действительно рассчитывает привлечь интерес правоохранительных органов?

— Одно другому не противоречит. Безусловно, он говорит об этом в предвыборных целях, но он надеется привлечь интерес правоохранительных органов. Если вы прыгаете в реку, потому что вам жарко, то вы в любом случае будете мокрый. Точно так же и здесь. Даже если он выступает в предвыборных целях, то в его интересах привлечь внимание правоохранительных органов, потому что тогда будет уголовное дело, и тогда это можно будет крутить постоянно на протяжении всей предвыборной кампании.

- Наступит ли момент, когда за эти преступления наступит реальное наказание? Если не на Украине, то хотя бы в США.

— Возможно, что наступит. Особенно в Соединенных Штатах. Хотя бы потому, что демократы в свое время посадили Манафорта. Помимо того, что предъявленные ему обвинения базировались в значительной степени на липовых подтверждениях, таких людей по умолчанию в США не сажали. Тем более, что он не являлся кандидатом в президенты и вообще политиком. Он был только политтехнологом.

Поэтому возможен подобного рода ответ. Трамп неоднократно говорил, что и Хиллари Клинтон, и еще как минимум десяток руководителей Демократической партии должны отвечать перед законом и сидеть в тюрьме. Если у него будет такая возможность, он их посадит.

- Зеленский все время своего президентства балансировал между демократами и республиканцами. Как ему следует повести себя сейчас?

— Это будет и дальше. Во-первых, он не балансировал. Поскольку Пинчук и его окружение вместе с Ахметовым (которые сейчас окормляют Зеленского) — это чистой воды демократы и Сорос. Поэтому ничего там Зеленский не балансировал и дальше балансировать не будет. Кто его спрашивать-то будет?

- А вообще для Украины кто был бы выгоднее? Трамп или Байден?

— Для Украины выгоднее за ум взяться. А кто там будет, Трамп или Байден, для Украины все равно. Они президенты США, а Украина для них — расходный материал. Кто расходует деньги, находящиеся на вашем счету, — вы, ваша жена, ваши дети, ваши внуки — вам все равно. Главное, что они расходуются. Точно так же и здесь. Трамп, Байден. Какая разница, кто будет множить Украину на ноль?