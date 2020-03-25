Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва в интервью изданию Украина.ру оценил меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным для борьбы с пандемией коронавируса

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

- Сергей Александрович, насколько эти меры уместны в сегодняшней ситуации?

— Можно сказать, что это русский путь борьбы с пандемией. Есть вообще несколько путей: китайский (тотальный карантин), южнокорейский (всеобщее тестирование), итальянский («не спешить», но это привело к катастрофе), шведский (ничего не делать, не замечать, сидеть-терпеть) и британский (сначала ничего не делать, потом резко перескочить на всеобщий карантин).

Так вот Россия как самостоятельная страна вырабатывает свой путь. Он заключается в том, чтобы на самых ранних этапах предпринимать шаги. Напомню, у нас граница с Китаем была закрыта в январе, а Италия никакой границы не закрывала. То есть это были максимально ранние неболезненные решения.

Я бы также отметил всеобщий отпуск. Это очень хорошо выглядит по сравнению с Украиной, где отпуск не объявили, а вместо этого остановили метро. Это вообще безумие. Это антиукраинские методы. А здесь придумали отпуск, чтобы люди могли дома остаться. Путин объявил нерабочей следующую неделю © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Также важны мораторий на увольнение людей, автоматическое продление льгот на полгода, отсрочка на выплату по кредитам и отсрочка выплаты налогов для малого и среднего бизнеса для сохранения экономики.

Наконец повышение налогов на деньги, идущие из России, и повышение налогов на доход по ценным бумагам. Богатые люди либо выводят деньги за границу, либо держат на банковских счетах, либо в виде ценных бумаг. Раньше они бы убежали, а теперь бежать им некуда. Соответственно Путин вводит налог на богатых.

- Можно ли прогнозировать, какая из перечисленных вами моделей окажется эффективнее всех?

— Это станет ясно по итогам всего этого. Тут имеет значение и количество заболевших, и количество умерших, и падение экономики. Это все посчитают. Пока видно, что неплохими являются модель китайская, южнокорейская и российская. Американская, итальяно-испанская и британская являются плохими.

И особенно плоха украинская модель. Это полное безумие. Я много раз говорил, что это свидетельствует о том, что там остались только аморальные и непрофессиональные люди. Потому что любой человек с минимальными морально-нравственными нормами не будет сотрудничать с этой властью.

Профессиональные и порядочные люди от этого дистанцируются, и поэтому получается такой результат. Ни в каком Гондурасе, Намибии или Нигерии не додумались до того, что люди на работу должны ходить, но при этом метро нужно закрыть, чтобы они давились в этих автобусах либо шли пешком по 10 км.

Это просто верх идиотизма. Другое дело — ситуация в России. Метро будет работать, общественный транспорт будет работать, а люди будут сидеть в отпусках оплачиваемых.

- Есть ли какие-то конкретные меры у других стран, которые нужно было бы перенять России?

— Что хорошего делается сейчас в Германии, так это массовое тестирование, как в Южной Корее. Нам тоже нужно это делать. Второе — резкий перевод фабрик на производство того, что необходимо: маски, аппараты для вентиляции легких, защитные костюмы и так далее. Это то, что нам желательно перенять и использовать.

Я бы еще добавил районирование. Единственным слабым местом в выступлении президента было отсутствие разницы между российской глубинкой, которую пока эпидемия не затронула, и крупными центрами с эпидемией, которыми является Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Мне кажется здесь меры должны быть разными.

Очень жесткими в Москве и Питере и более умеренными в глубинке. И при этом должен быть элемент уменьшения коммуникации между Москвой и другими регионами. Да, трудно закрыть Москву полностью, но во всяком случае рекомендации к тому, чтобы минимизировать поездки, должны быть. Путин заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Еще одна хорошая вещь — отслеживать по мобильным телефонам тех, кто сидит в карантине. На карантине сейчас сидят в основном те, кто приехал из Европы. А это в основном люди аморальные.

Просто они принадлежат к активному меньшинству, которое считает, что законы и мораль соблюдать не надо. У нас 90% моральное большинство, которое все выполняет, и 10% активное и аморальное меньшинство, склонное игнорировать нормы закона. Поэтому их скорее нужно заставлять это делать.