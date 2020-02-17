Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько серьезно стоит относиться к документу, который опубликовали во время Мюнхенской конференции по безопасности

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», был опубликован 14 февраля.

Указанный документ предлагает возобновить сотрудничество Запада с РФ без требований по возвращению Крыма и реинтеграции республик Донбасса в Украину.

В нем среди прочего предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ.

Кроме того, на Украине должен быть запущен общенациональный диалог для определения новой идентичности страны, в которой будут учтены взгляды прилегающих стран, в том числе и России.

указанный документ предлагает возобновить сотрудничество Запада с РФ без требований по возвращению Крыма и сдачи республик Донбасса Украине. В нем среди прочего предлагается постепенно снимать санкции с России, осуществлять сближение Евросоюза с РФ. Кроме того, на Украине должен быть запущен общенациональный диалог для определения новой идентичности страны, в которой будут учтены взгляды прилегающих стран, в том числе и России.

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Вскоре документ был раскритикован украинским МИДом, также против него выступил ряд экспертов влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council, в том числе бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Мари Йованович.

- Александр, насколько серьёзно нужно относиться к «12 мюнхенским шагам»? Кто стоит за этим документом — серьёзные товарищи из главных европейских столиц, или его писали обычные европейские филантропы, которые просто откликаются на то или иное резонансное событие в Европе?

— Несколько лет тому назад, когда начался российско-украинский политический конфликт в Крыму и на Востоке Украины, бывшие дипломаты из Америки, а также из Германии, России и других стран Европы создали рабочую группу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы решить сложные вопросы.

Этих людей можно назвать филантропами. Можно назвать бывшими, отставными политиками, но достаточно влиятельными. При этом они выработали этот документ в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Важно, что они собрались и написали, и пишут определенные бумаги, с которыми хотят достучаться до активных политиков, до лидеров государств с тем, чтобы позитивные решения были приняты в украинском конфликте. Куликов: Не нужно 12 шагов к миру в Донбассе – достаточно трех © Facebook Кирилла Куликова

- Лично вы как человек, который достаточное количество времени проработал в немецком МИДе, как оцениваете этот документ: как реалистичный или как очередной "воздушный замок"?

— В нём мало конкретики, но важен сам дух, который заложен в этом заявлении, в этой «дорожной карте», которая на самом деле не «дорожная карта».

Эти «12 мюнхенских шагов» важны тем, если, конечно, их реализовать, что они станут основанием для решения уже конкретных проблем. Очень важно, что в рамках этих «шагов» предлагается расширить «нормандский формат» главами военных ведомств, представителями военно-промышленного комплекса вот этих четырёх держав — России, Украины, Франции и Германии, — которые должны участвовать в переговорах на предмет того, что делать дальше.

Это важный шаг, если его реализовать. Он нужен для установления будущего доверия и для остановки войны на Востоке Украины. Это надо приветствовать.

Очень важно и то, об этом я слышу и в бизнес-кругах Германии, что надо создать стабилизационный фонд для восстановления Донбасса. Деньги в первую очередь должны идти от Европейского союза.

Таким образом, некоторые силы тут, в ЕС, сами признают свою долю вины в украинском кризисе. Но мне кажется, это единственный путь для восстановления этого региона.

Авторы «12 шагов» предлагают, чтобы Европейский Союз подумал о создании свободной экономической зоны и с Россией, и с Украиной. Я понимаю, что об этом говорят 20 лет, а свободной экономической зоны с Россией, как не было, так и нет.

Не знаю, как «12 шагов» можно будет реализовать. Вижу, что в Украине националисты начали отвергать все эти документы и издеваться над участниками, которые поставили свои подписи. Поэтому мне кажется, что там будет много тормозов.

Но с другой стороны, очень хорошо, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности всеми этими вопросами занимается.

Частная инициатива: МИД Украины прокомментировал доклад «12 шагов» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк - Вам не кажется, что многие пожелания из «12 шагов» уже прописаны в Минских соглашениях? Например, тот же обмен пленными.

— Никаких сенсационных заявлений нет. Да, это правда. Это как бы подтверждение тех вопросов, той проблематики, которая высказывается в рамках «нормандской четвёрки». Знаете, важно говорить вот о чем.

Меня радует, что подписи поставили не только европейцы, но и американцы. Причем люди с достаточно большим именем. И вот на это надо также обратить внимание.

- Какая судьба ждет эти «12 шагов»? Они могут быть реализованы?

— Думаю, что если для участников «нормандского формата» как людей, ответственных за восстановление Донбасса, это архиважно, то все пойдет как по маслу. Это хорошо. Но в этих "12 шагах" не записано, как решить конфликт политически: как предоставить регионам автономию, как эта автономия должна выглядеть, создание военных миротворческих подразделений, ничего не говорится о выборах.

Все эти вопросы уходят на задний план. Они, может быть, стали не настолько важными.

Чувствую, что сам вопрос о будущем Донбасса не будет решен, а будет заморожен. Нас ждёт то, что Донбасс станет новым Приднестровьем, никем не признанной республикой.